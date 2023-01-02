2023年1月2日大陸造車新秀比亞迪發佈公告稱，2022年12月新能源汽車銷量23.52萬輛，累計全年銷量286.35萬輛，相比2021年銷量73萬輛左右，同比增長208.64%，為中國國產車製造商創下新紀錄。

據《快科技》報導，比亞迪近期海外市場也持續發力，12月海外銷售新能源乘用車合計1萬1320輛。在動力電池方面，12月動力電池及儲能電池裝機總量約為11.152GWh，合計2022年累計裝機總量約為89.836GWh。

對比亞迪而言，除了提前實現年初保守估計的150萬輛年銷目標之外，銷量還進一步沖到了180萬輛，比亞迪在大陸新能源汽車市場的地位，也變得愈加穩固。

報導說，以新能源汽車10月銷量數據為例，比亞迪一家銷量，已幾乎於第2至第10名的銷量之和，市占比高達37%，相當於10月份大陸每賣出10輛新能源車就至少有3輛是比亞迪。

而在2021年，比亞迪年銷量在73萬輛左右，一年時間銷量翻倍破百萬級，比亞迪創造了大陸國產車造車紀錄同時，也等於創下了一個造車神話。