楊男於2021年7月間，使用暱稱並透過手機遊戲，認識國中少女「麗麗」（化名），楊男向麗麗表示，若自拍裸胸部照片，願贈送價值1500至2000元的遊戲衣服道具，麗麗前後自拍裸胸、臀部等照共10張，透過LINE通訊軟體傳送給楊男，被麗麗的爸爸發現後報警處理，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑4年4月，二審改判2年6月徒刑，可上訴。

判決指出，2021年7月間，新北市楊姓男子透過手機遊戲，認識國中少女麗麗，要求裸胸照換遊戲寶物作交換，同年8月至9月間，楊男食髓知味故技重施，要求除裸胸照，還要自拍性器官、臀部等照片共約10張，後來麗麗的爸爸發現女兒常神色有異，發現其手機傳裸照給楊，一怒之下告上法院。

警方到楊男位在新北市的住處執行搜索，當場扣得三星廠牌手機1支、華碩廠牌手機1支，結果確有麗麗之裸露數位照片儲存在該手機圖像檔案內，計3次共10張裸照得逞，警依違反兒童及少年性剝削防制條例移送，一審判4年4月徒刑。

楊男辯稱，他將少女裸胸照上傳至某通訊軟體1個設定的頻道之事實，但否認有散布，辯稱只是他設立的私人頻道，只有他1個訂閱者，方便自己觀覽，並沒有散布給他人等語。

全案上訴二審期間，楊男並未與家屬達成和解，但法官考犯案手法沒有訴諸暴力、脅迫，而是以引誘方式，且被害人只有一人，製造的猥褻照片數量不多，也未顯示有外流、散布等證據，依犯罪情狀審酌，有「情輕法重」狀況，依法酌量減刑，判刑2年6月，可上訴。

楊男犯後坦承犯行，且多次表達能與麗麗家屬調解並賠償，犯後態度良好，又無前科，因麗麗非楊男鎖定加害對象，只是一時滿足性欲幻想而提出裸照交換行為，並無將兒童或少年物化為性客體，或謀取經濟利益，二審酌量減輕其刑，判2年6月徒刑，可上訴。