桃園幫派「黑人家族」角頭郭信一遭開6槍倒地畫面曝光，一旁還留下一包垃圾。（翻攝影片）

桃園幫派「黑人家族」角頭郭信一遭開6槍倒地畫面曝光。（翻攝自社會事影音）

今(2)日傍晚5時許，桃園區泰昌十街發生一起槍擊案，受傷的是「黑人家族」55歲角頭郭信一，光天化日下遭開6，當場倒臥血泊中，消防員獲報到場郭男已失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治，槍手已徒步逃離現場，詳細事發原因仍待警方釐清；角頭郭信一中槍畫面也曝光，從影片中可見，郭信一整個人趴臥在血泊中，左手則放在水溝蓋上，而一旁還留有疑似待丟棄的垃圾袋，現場也可看見、聽到救護車抵達，以及警察到場的聲音畫面。

郭姓男子在桃園頗具名聲，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、砂石等，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後，2019年6月桃園發生歹徒侵入車行劫持9名人質案，郭男應警方要求出面勸降2位小弟，成功化解危機。

據悉，郭男就住在桃園區泰昌十街附近，今傍晚出門倒垃圾時，遭埋伏一旁槍手連開6槍倒地，初步掌握槍手僅1人，行凶後徒步離去，並將犯案車輛開到新北樹林一帶的果園放火滅證，警方已調閱監視器釐清事發經過。