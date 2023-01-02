屏東縣日前舉辦全中運羽球選拔賽，賽場上卻發生小插曲，屏東縣大同高中教練「黑仔」鄭哲昌因為不滿線審判決，竟憤而走上賽場「砸球」洩憤，成為運動賽場上的最壞示範。對此，鄭哲昌強調，自己當下沒控管好情緒，但只是想替自家選手爭取權益，對於作出不良示範，確實該說聲「抱歉」。

屏東縣利用元旦假期辦理全中運選拔賽，國中男子單打安排在賽事次日，大同高中（國中部）選手與對手競賽過程中，鄭哲昌因為界內、界外的爭議，上場向主審理論，更進入賽場，在全場選手、教練、觀眾面前將羽球狠狠砸在比賽場地，以示抗議，在主審多番勸告下鄭哲昌才憤而退場。

鄭哲昌受訪還原當時情況，他認為，線審受限於場地因素，無法直視邊線，所以線審必須做出「壓身」的動作才能有準確判斷，他深知比賽中誤判或是界內外模糊地帶都是比賽的一環，但線審沒有做出「壓身」的動作還誤判，這讓他無法接受。

但鄭哲昌坦承，擁有改判權力的主審在他上場抗議後，有向他強調「從主審角度看也是好球」並且請他回座，但當下比賽進入第3局決勝階段，他確實沒有掌控好自己的情緒，才會做出「砸球」這個不良示範，這是他需要改進的地方，也應該說聲抱歉。

賽事裁判長王富賢表示，當時因為有其他要事，他沒看到事發過程，但有聽聞相關事件，他認為教練身為教育者，應該控管好自身情緒，若有任何問題應該向裁判或大會反映，教練不太適合做出這樣的抗議動作，這對教育層面來看也是不良示範。