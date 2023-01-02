總統蔡英文跨年前宣布我國兵役義務役役期延長至1年，以提升我國軍備戰力，民國94年次以後出生的役男都將當1年的兵，對此，台大醫師李正喆在元旦(1日)發文表示，兒子收到了一張「動員召集預告書」，直呼「從來沒有像這一刻感受到戰爭離我們是多麼的近」、「上帝保佑台灣」。但也有網友點破，主要的問題來自於，台灣有太多人老覺得國軍不是用來打仗（準備多少、能不能打是另一個問題），這才是最大的危機。

李正喆昨(1日)在臉書PO文，分享家中兒子收到「動員召集預告書」的照片，並在內文寫道「兒子收到的通知書，退伍的弟兄們注意了，不是只有教召或點召，現在連戰時動員召集預告書都寄出了」，直呼「從來沒有像這一刻感受到戰爭離我們是多麼的近，上帝保佑台灣」。

據悉，國防部於106年起，每年年初都會以郵遞方式寄出「動員召集預告書」交後備軍人收執，不過「動員召集預告書」也已經在文件上明示「此預告書非教育召集令」，與須依照指定時間及地點報到進行軍事訓練的「教育召集令」不同，因此民眾收到不用做到報到動作，只須確定閱讀信件內容並妥善保留即可。

有網友表示「每年都會收到的東西....」、「以前就有！以前是臨時動員召集令」、「連續收了好幾年的」、「我兒子也收到兩次了」，還有人說，「個人覺得主要的問題來自於，台灣有太多人老覺得國軍不是用來準備打仗（不管是主動或被動、能不能打、以及到底準備了多少..是另外一個問題），這才是最大的危機。孫子兵法自古有云軍以戰為主戰以勝為先，練為戰不為看」。