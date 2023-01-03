日本皇室每年1月2日舉行「新年一般參賀」活動，皇居開放民眾前往賀年。受到COVID-19疫情影響，皇室睽違3年舉辦此活動，規模比上次2020年舉辦時大幅縮小，也少了歡慶聲。

日本皇室舉辦新年一般參賀活動，為了做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，今年能前來參賀者是從事先申請的逾10萬人當中，抽選出約9600人。活動上午實施3場、下午3場，共6場，每場約1600人參加。

上一次2020年一般參賀參加人數有6萬8710人，每場人數逾萬人，一見到日皇伉儷等現身，民眾揮舞國旗高喊「萬歲」，場面熱鬧；但這次基於防疫考量，民眾被要求按照舉牌人員的區塊標示站立，與一旁民眾保持距離，且被要求不得大聲呼喊口號，看到日皇伉儷等人現身，現場只聽到民眾手中揮舞小國旗的響聲。

皇室主要成員包括日皇德仁、皇后雅子及獨生女愛子、秋篠宮伉儷及次女佳子、上皇明仁及上皇后美智子等站在皇宮長和殿陽台接受民眾賀年。

日皇伉儷、愛子、秋篠宮伉儷、佳子今天6場都出席，上皇明仁及上皇后美智子只出席上午舉行的3場活動。2021年12月成年的愛子首度參加這項活動，她穿著水藍色長禮服站在皇后雅子身旁，是今天最受矚目的焦點。

日皇德仁致詞時說：「將近3年來，受到COVID-19疫情擴大等影響，想必大家都辛苦了，經過3年的歲月，今天能如此與大家一同慶祝新年，實感欣慰。或許還有辛苦事，但我祈願今年大家能過一個安泰的好年。新年伊始，祈願我國和全世界的人們幸福。」

掌管日本皇室的宮內廳今天也在宮內廳廳舍前，設立讓民眾前來簽名賀年的活動，約有5300多人前來簽名，其中也有外籍人士。一位澳洲男子表示，這次採取事先預約制，抽中的機率小，不過能前來簽名賀年也感到很高興。

對於今年皇室一般參賀活動因防疫導致規模縮小，有的民眾認為不能大喊祝賀聲，感覺少了新年喜慶氣氛；但也有民眾認為賀年兼顧防疫，可以安心。

相較於皇室一般參賀活動的謹慎，元旦起3天預估湧入300萬人次左右的東京明治神宮、淺草寺則是人潮洶湧。這次是2020年疫情在全球肆虐以來，日本民眾首度在取消防疫限制的情況下過年。（編輯：陳惠珍）1120102