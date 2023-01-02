由日劇男神橫濱流星、竹內涼真聯合主演的日本電影《彬與瑛》，兩人同樣掌管銀行貸款給企業的重責大任，作風卻南轅北轍，頻頻在驚險如戰場的商場上過招，凡事追求理性的橫濱流星高傲開嗆，「你太重感情的話，以後一定會出事的！」性格熱血的竹內涼真則當眾反擊，「沒有辦法相信人，要怎麼借人錢呢？」激烈衝突一觸即發，保證讓粉絲大呼過癮。

橫濱流星在《彬與瑛》中化身集團富二代，卻選擇進入銀行體制工作。（中影提供）

《彬與瑛》改編自《半澤直樹》原著作家池井戶潤的暢銷同名小說，原作銷量累積突破87萬冊，在日本相當具有知名度，這次更交由《明天，我要和昨天的妳約會》名導三木孝浩改編成電影，邀請到上白石萌歌、江口洋介超強卡司助陣，可說是日本電影年度話題之作，電影1月6日在台上映。

橫濱流星早在16歲就出道，早期多參與特攝劇集拍攝，直到演出日劇《我們的愛情不正常》、《打扮的戀愛是有理由的》讓他大受矚目，如今更成為日本影壇當紅炸子雞，日劇、電影邀約不斷。這次在新片《彬與瑛》造型一改過去年輕風格，首度飾演富家子弟的角色，身穿量身打造的緊身西裝登場，帶給觀眾截然不同的形象。

在業界人緣相當好的橫濱流星，還獲得日劇版《彬與瑛》飾演同一角色的前輩男星向井理熱心提點，建議他「扮演企業少東就要讓自己隨時看起來很高雅美麗，一舉一動都不能輕浮」，讓他在拍攝時繃緊神經、全力以赴，更罕見露出高傲冷酷的表情，展現出財團接班人的強大氣勢。

橫濱流星在《彬與瑛》首度與竹內涼真合作，他回憶以前拍攝特攝片時期雖然沒有合作機會，但在片場常常見到彼此，偶爾會點頭打個招呼，兩人直到這部電影終於有機會合作。竹內涼真形容第一次見到橫濱流星的感覺是「光看他的眼睛就能感到熱情，合作很有安全感」，而竹內在橫濱眼中則是「在演戲上相當認真、熱血又很可靠，他有那種帶領大家前進的力量！」。