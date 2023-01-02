大陸華為公司多年來持續推動光纖寬頻升級，華為輪值董事長徐直軍表示，中國國內寬頻應用已經跨越了傳統的銅線寬頻，進入全面普及的千兆光纖寬頻時代。華為讓每個用戶在家庭任何地方都能通過Wi-Fi 6接入，做為為光纖寬頻體驗的基本要求

據《IT之家》報導，華為輪值董事長徐直軍日前在「2022 天翼數字科技生態大會」主論壇上發表了主題為「共促寬頻消費再升級」的致辭時說，作為數字科技產業的重要組成部分，全球寬頻產業經過多年的發展，取得了豐碩的成果。現在已經跨越了傳統的銅線寬頻，進入全面普及的千兆光纖寬頻時代。

他表示，伴隨著全球寬頻產業發展的滾滾大潮，大陸寬頻市場無論是寬頻使用者規模、寬頻應用創新、寬頻網路體驗和寬頻技術創新等各個方面，都已經走在或正在走向世界前列，光纖到家庭 (FTTH) 的頻寬從千兆向萬兆升級。

徐直軍說，網路運營商正在致力於將寬頻網路升級到10G PON，以使更多用戶可以享受千兆超寬頻體驗，截止 11 月末，大陸千兆用戶數已突破8700萬戶，占總寬頻用戶數的16%。

與此同時，50G PON將在2023年實現商用，以促進家庭數位業務的創新發展，實現寬頻網路從千兆向萬兆升級。

徐值軍指出，根據目前的計劃，預計2025年FTTR滲透率將達到8%，2030年將達31%。應該考慮步子邁的更大一些，要爭取儘快把這一全新體驗帶入每個有需要的家庭。

他還表示，新型應用對吞吐率和時延要求越來越高，而且新型應用的普及速度會逐步加速。讓每個用戶在家庭任何地方都能通過Wi-Fi 6接入，要成為寬頻體驗的基本要求。