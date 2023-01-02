又一家電影院宣布歇業！台北市老字號二輪戲院「朝代戲院」2020年就曾宣布因為疫情暫停營業3個月，沒想到今（2）日又宣布因為疫情、租約關係即將停止營業。

朝代戲院宣布歇業。（翻攝自朝代戲院臉書）

位於台北民權西路站的朝代戲院在臉書粉專發出歇業公告，表示感謝這些年來的支持者，「特別是這2年多來私訊鼓勵我們的大家」。朝代戲院提到，因為疫情和租約關係，承載著許多人回憶的朝代戲院即將成為一段歷史，「對不起，我們雖然不能陪伴各位走過下一個30年，但大家記憶中的朝代戲院應該永遠會是可愛美麗的」。

朝代戲院宣布退票辦法。（翻攝自朝代戲院臉書）

同時朝代戲院也發出退票公告，即日起至1月20日民眾可於臉書粉專私訊預約日期和時段，選擇中午12時至12時30分、晚上19時至19時30分，到民權西路136號1樓（原朝代戲院一樓售票口前）依購買金額進行退票。

對此，許多網友紛紛回應，「一直在等你們復出公告，沒想到等到了歇業」、「雖不捨，但謝謝你們給的回憶」、「還留著套票等回歸那一天，等了個寂寞」、「30年的電影院怎麼就這樣沒了…」、「不是說會改裝復出嗎？」、「還在等你們復出，結果卻等到了歇業…難過…謝謝朝代給予的許多回憶～」。