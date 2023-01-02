彰化禽流感升溫，2周來已經發生10場高病原性家禽流行性感冒疫情，除日前撲殺的之外，2日再度撲殺1.5萬隻雞，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，彰化目前確診的雞隻有H5N1亞型高病原性及H5N2亞型高病原性禽流感，累積十場撲殺超過10萬隻雞。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，彰化目前確診的雞隻有H5N1亞型高病原性及H5N2亞型高病原性禽流感，累積十場撲殺超過10萬隻雞。（彰化動防所提供／吳建輝彰化傳真）

董孟治表示，去年12月28日二林鎮某土雞場主動通報其場內雞隻異常死亡，隨後派員進行移動管制，並將雞隻送到畜衛所檢驗，1日經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，2日迅速將該雞場的雞隻全面撲殺，共計撲殺1萬5804隻雞。

動物防疫所表示，自去年12月中旬至今，共有10場高病原性家禽流行性感冒疫情，其中7場感染H5N1亞型高病原性禽流感；另外3場則是H5N2亞型高病原性禽流感，相比往年有比較密集的趨勢，因此提醒縣內養禽場，務必加強檢視並落實場內各項生物安全措施。

動防所強調，若發現場內家禽有異常死亡、攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，就應立即通報所在地動物防疫機關，即時處置避免疫情擴散。（彰化動防所提供／吳建輝彰化傳真）

動防所強調，若發現場內家禽有異常死亡、攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，就應立即通報所在地動物防疫機關，即時處置避免疫情擴散; 也呼籲業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若查有不符最高可裁處新臺幣15萬元，若屆期未改善者檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。