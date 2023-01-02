蔡依林（Jolin）8度攻蛋，跨年夜起連2周舉辦6場小巨蛋演唱會，今（2日）連假最後一天，與前2天一樣吸引1.1萬名觀眾欣賞，歌迷們從一開場就持續情緒激動，她說「太瘋狂了你們，你們的反應會回饋在我身上，你們給我多少、我就回給你們多少」尾聲唱到〈玫瑰少年〉，總是傳遞正能量給歌迷們的她，感動分享內心想法，哽咽落淚說，我不需要全世界的人都認識我，只希望在你最需要我的時候，把我些微的力量給你。

Jolin小巨蛋演唱會今舉辦第3場。（凌時差提供）

Jolin今晚邀來韋禮安擔任嘉賓，2人不僅手牽手甜蜜合唱〈如果可以〉，鮮少在公開場合跳舞的韋禮安，火力全開化身「唱跳天王」，挑戰Jolin的電音情歌〈都沒差〉，2人同台共舞氣氛超嗨。Jolin笑問觀眾，你們有看到他跳嗎？是不是很棒？接著虧人夫韋禮安彩排時「我靠近他1公尺他就退2公尺，我都要退到小巨蛋外面了，是你不能接近女色， 還是我太可怕？」韋禮安坦言受邀與天后尬舞太瘋狂，但機會難得必須把握「誰能在小巨蛋跟Jolin同台跳舞啊？一輩子只有一次吧？妳下次不敢找我了吧？」還分享自己在家練舞給老婆看，韋禮安透露，「她一直笑，跳完後要我再跳一次是表情帥的，我回她，剛剛跳的已經是帥的了」幽默逗笑所有人，接著再合唱神曲〈如果可以〉。

韋禮安登台前表示，為了與天后合作事前特訓練舞一個多禮拜，「這支舞跳起來很容易像阿伯在公園練早操，因此每天收工回家有時間就練舞小跳一下，我周遭的朋友覺得很奇怪，還問我幹嘛沒事跳健身操」。對於〈如果可以〉配合Jolin音域升2個key對唱，「自虐」的韋禮安稱今晚合唱，是專屬Jolin演唱會的驚喜，而這份驚喜也為Jolin連假3天的3場演唱會暫時畫下休止符，第4場6日繼續在小巨蛋登場。