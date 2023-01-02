64歲資深媒體人陳文茜近年健康狀況不佳，最近還裝了人工血管，透露康復的可能性為1%。昨（1日）她回顧2022年的病情曾惡化，從鬼門關走回來數次，現在身體充滿組織水。儘管如此，陳文茜不向病魔低頭，上傳一段獨舞的短片，霸氣自稱「折翼的水天鵝」，感動不少網友。

陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，動完手術後健康仍不佳，下肢末端血管破裂導致白腿變「花旦」，不用遇到喜歡的人心臟就會「大鹿亂撞」，最近還裝上人工血管，連日滲血打破醫院的紀錄，透露康復的可能性為1%。昨（1日）是2023年的首日，陳文茜在社群平台回顧去年，「是的2022年，我的病情一度惡化，甚至接近死亡數次；但幸運之神數次因緣際會把我救了回來。」

陳文茜的身體雖逐漸轉好，但受到疾病和藥物的影響，手、背、腳、身體充滿組織液，裝上人工血管後，更剩一隻可靈活使用的手。飽受折磨的陳文茜，沒因此洩氣，反而幽默地自稱「折翼的水天鵝」，轉念寫道：「2023年起，我要告訴自己，我不是病人⋯⋯我只是一個生活上遇到狀況，『不方便』的人。我不再帶著生病的念頭，走向2023。」

陳文茜強忍膝蓋受傷、皮膚過敏，把白睡衣拉下一邊袖子，露出人工血管，對著落地窗舞出生命的故事，「我舉起單手，我跳著旋轉，我告別2022。我再舉起雙手，展示大片的人工血管貼布。如寄一封信前往2023年：我不是病者，我是折翼的飛翔者，水天鵝。」

國民黨立委游毓蘭感動地留言：「在你的轉念間，人生沒有什麼缺陷。謝謝！」許多網友也留言送暖：「依然美麗動人，1萬個鼓掌」、「令人敬佩與心疼的生命勇者，祝福您身心健康迎新年」、「喜樂是良藥，從心而舞的天鵝，最是美麗」、「文茜姊，謝謝妳分享生活的態度，轉念可以讓我們生活的更輕鬆自在，就算身體不舒服我們的心仍可以翩翩起舞！」