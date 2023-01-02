大陸河南省周口市，日前有名讀小學四年的的男童，在家列印寒假作業時，驚覺印出來的試卷特別的長，秒變哭腔狂吐槽，在一旁的媽媽不禁笑翻，印了24張，大約有3公尺長，兒子看到這些「寒假作業」時，頓時感到有點生氣，但又必須完成，相當崩潰；對此，網友則表示「為什麼假期就不能給孩子好好放假？」。

綜合陸媒報導，不少學校開始放寒假，然而，近日在河南省周口市，1名四年級男童在列印學校的寒假作業時，發現列印出來的紙張特別長，秒變哭腔吐槽，一旁男童的媽媽笑到不行，認為其實就是6張要雙面列印的試卷，但因為用成單面列印，所以印出來有24張，大約3公尺長，她表示，兒子看到這些「寒假作業」，頓時感到有點生氣，但又必須完成，無奈又崩潰。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「現在的小孩子好慘，他才四年級」、「為什麼假期就不能給孩子好好放假？」、「都沒有時間休息和玩耍了，孩子的童年啊」、「這不算多，我家列印了40多頁」、「小學真的沒必要」、「現在作業都要自己列印了嗎？」、「現在小學作業這麼可怕嗎？」。