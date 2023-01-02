好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）擁有獨特魅力，出演過多部經典電影，在全球各地都有死忠粉絲，近年他和前妻安柏赫德（Amber Heard）鬧上法庭，事業一度受到影響，參演電影慘遭換角，最後強尼戴普贏得官司，投入新戲拍攝，卻被爆料在片場耍大牌。

去年強尼戴普結束官司後，拍攝的第一部作品就是電影《杜巴利伯爵夫人》（暫譯），他飾演好色風流的國王路易十五，目前拍攝已經告一段落，電影正在後期製作中，沒想到同劇演員貝爾納蒙蒂爾（Bernard Montiel）近日卻在節目上爆料，「德普出現在片場時是位出色的演員，除了有時候我們早上6點要拍攝，卻不見他蹤影，惹得導演不爽，結果隔天換導演故意缺席」。

蒙蒂爾表示：「情況非常糟糕，他們經常爭吵」。過去強尼戴普時常在工作中遲到，他拍攝《神鬼奇航》系列電影時就有工作人員指出他有酗酒問題，導致拍戲時常遲到，讓上百位劇組工作人員乾等，還曾疑似對工作人員使用暴力，不過這次爆料者是來自同劇演員，可信度大大提升，證實了強尼戴普的確缺乏時間管理能力。

據悉，該電影的女主角是國知名演員麥雯（Maïwenn），她同時是電影導演，麥雯15歲與法國名導盧貝松相戀，16歲與盧貝松結婚並誕下一女，21歲與盧貝松離婚後才重回演藝圈演戲，近日麥雯在自己的Instagram貼上《杜巴利伯爵夫人》（暫譯）的劇照，可以看到強尼戴普以法王路易十五的造型曝光，不少粉絲紛紛表示期待。