總統蔡英文的元旦談話未鬆口「還稅於民」，使得綠營多位立委和地方民代罕見公開槓上前黨主席蔡英文，顯示2022執政黨敗選仍餘波盪漾。台灣民意基金會董事長游盈隆強調，蔡決策的權威性已受到朝野立委和人民的挑戰，意味著未來一整年到2024大選，蔡總統的挑戰將層出不窮。

「攏是為著錢啦！」游盈隆1日在臉書發文表示，元旦連假後將是總統大選年的開始。這兩天，為了政府稅收超徵4500億，應否「還稅於民」，發給全民每人五千或一萬元現金，民進黨多位立委和地方民代罕見公開槓上黨籍總統蔡英文，具體顯示2022執政黨敗選仍餘波盪漾。

游盈隆指出，七十年前，影響深遠的已故美國政治學大師，大衛伊斯頓（David Easton)，為政治下了一個精闢的定義，他說：「政治是為社會做價值權威性分配」（the authoritative allocation of values for a society)。至於什麼是「權威性分配」？簡單地說，就是價值分配的決定一旦形成，不但就具有拘束力，社會也會欣然接受和服從，不會有什麼異議。

游盈隆提到，從這個角度看，蔡英文總統12月31日，當朝野立委呼籲將去年超收的4500億稅收還稅於民時，做出了不同的決定。她說：「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這麼做，也要請國人能夠理解，並支持」。不論蔡總統這番考慮和決定是否有理，她的決策一出，不僅在野黨跳腳，連自己的鐵衛隊（黨籍立委）都罕見表達不同意見，因為服務處電話瞬間被打爆，基層幹譙到牙都沒了。

「這現象傳達了一個清楚且重要的訊息。」游盈隆強調，那就是，蔡總統決策的權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰。這無疑是2022選後的新政治現象。新的一年這樣開始，意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡總統的挑戰將層出不窮，尤其當台灣內外情勢出現變化，她個人聲望不再居高不下之時。