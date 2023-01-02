在台北市牯嶺街60巷4號的方東美寓所，是台灣大學前身、台北帝國大學的教授宿舍，也是哲學大師方東美的故居，自1991年後便無人管理，建築出現嚴重坍塌。力麒建設、至美國際企業董事長郭淑珍不忍方東美居所成為廢墟，投入逾4000萬元，與牯嶺街高等官舍一同打造成幽靜日式庭院，以「東美院」為名對外開放。

位於牯嶺街60巷4號的方東美寓所，是台北帝國大學在日據中期建立的教授宿舍，光復後則成為哲學大師、台灣大學著名教授方東美與其夫人住處，1991年之後便處於閒置狀態，直到2007年才被登錄為歷史建築。

方東美寓所隔壁的牯嶺街高等官舍群，亦為台北帝國大學所見的教授宿舍群，所用建材極為精緻，包括清水磚、石階、洗石子牆基、地磚舖面、檜木樑柱，深具稀有性價值，於2007年指定為直轄市定古蹟。

由於方東美寓過去一段時間缺乏管理，建築屋面出現嚴重坍塌，台北市政府文化局在2017年請台大提出緊急加固措施及搶修計畫，並協助完成修復及再利用計畫，由國立台灣大學公告徵求民間投資人整建營運，最後由至美國際企業有限公司花費4000餘萬元進行修復。

郭淑珍說，她當初是因閱讀金剛經認識方東美，正好寓所附近有公司的建案正在開發，偶然間看見此處屋瓦傾倒、四周雜草叢生，詢問後才發現原來是方東美故居。由於不忍哲學大師故居持續敗壞，才決定花費逾4000萬投入修復及再利用計畫。

文化局說明，整修後的方東美寓還原日式格局，屋架為杉木、門窗採檜木修復，古蹟建築保存狀況良好，檜木樑柱及設施多為原物；庭園造景則請卓銀永建築師納入日式庭園元素，設計有枯山水及心字池，豐富園區景觀。東美院整建完成後供應日本懷石料理體驗、茶文化推廣，並定期辦理藝文展覽。

文化局除感謝至美國際企業妥善經營文化資產外，也期許未來歷史建物能充分展陳介紹方東美生平故事及建物人文歷史，扣合文化資產歷史氛圍。