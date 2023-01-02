25秒街頭槍擊畫面曝！角頭郭信一遭連開6槍 一路逃竄 。（翻攝影片）

「黑人家族」55歲郭姓角頭老大，2日傍晚出門倒垃圾時，在住家附近遭連開6槍，監視器畫面也曝光，只見槍手將車停在轉角，見郭男現身立刻下身朝他開槍，郭男一度在路口逃竄，槍手仍緊追在後持續從背後開數槍，見郭男倒地還再補一槍，才跳上駕駛座連忙開車逃逸。

郭男當場倒臥血泊中，緊急送醫急救仍傷重不治，桃警到場封鎖現場，但行凶者早已逃離，且在新北樹林一帶燒毀犯案車輛滅證，警方不排除有同夥接應，行凶動機恐與毒品有關，正深入調查追緝中。

據了解，郭男就住在桃園區泰昌十街一處社區，傍晚5點多出門倒垃圾時，遭埋伏一旁槍手開槍，一度嘗試逃跑，又被開更多槍，最後趴臥倒在馬路上無法動彈，垃圾還掉在頭上方約1公尺處，旁人見狀急報警，救護車到場郭男已失去生命跡象，緊急送醫急救仍回天乏術。

警方也到場封鎖現場，地下留有6個彈殼，調閱鄰近監視器發現，槍手約下午3點就駕車到附近轉角埋伏守候，見郭男現身即下車開槍，據悉郭男左右肩膀、左右鎖骨都各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，槍手行凶後駕車離去，並將犯案車輛開到新北樹林一帶放火滅證，警方已調閱監視器釐清事發經過。