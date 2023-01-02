性事不合有時可能會導致情侶雙方發生矛盾。一位自認性慾很強的女網友表示，交往前她就知道男友的性慾很強，所以原本以為可以一拍即合，沒想到第一次開戰男友脫下褲子時她才發現，男友只有「大拇哥的大小」，讓她感慨的說，「我大概懂為什麼他的前女友會背著他偷偷去約砲了」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時和男友第一次開戰，男友脫下褲子的尺寸讓她超傻眼，「大拇哥的大小…」，為了男友面子，原PO並沒有多說什麼，只能辦事時不斷假叫裝作自己很開心。之後幾次開戰也都是相同情況，於是原PO只好漸漸拒絕男友的挑逗。

原PO坦言，自己不知如何和男友提起這個話題，怕直說會傷了男友的自尊，但不說清楚男友又會一直鬧脾氣，「可是看到他的小GG我完全沒慾望」，只能獨自感嘆，「我大概懂為什麼他的前女友會背著他偷偷去約砲了」。

對此，許多網友紛紛回應，「看到大拇哥那段，馬上看了一下自己大拇哥的大小」、「硬了只有大拇哥的大小？天選之人都被妳替挑到了…小到是比自己來還沒感覺嗎？我是覺得可以認真提出來討論，彼此都性慾強，不適合就分了，除非妳接受都不做愛，只看他的個性優點」。