加拿大禁止部分外國人購買住宅的法案在元旦生效，這項為期兩年的禁令目的在房屋短缺之際，保留更多住宅給當地居民。不過外國人的擁房率並不高，專家質疑禁令成效。

禁止外國人買房最初是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在2021年競選時所提出，當時加國的房價高不可攀。

杜魯道領導的自由黨表示，加國房屋吸引投機客、富裕企業和外國投資人的興趣，造成房屋閒置、投機猖獗，和房價躥揚等問題。

加國房價自疫情爆發以來節節走高，部分政客認為是外國買家購屋投資，炒高房價，於是通過這項法案。

法案有幾項例外，包括允許難民和永久居民等非加國公民購屋。加國政府在去年12月澄清，禁令僅適用於城市住宅，不適用於夏季渡假小屋等休閒房地產。

然而加拿大房價去年已明顯降溫，換言之，在禁令生效之前，房價就已經回落。

根據加拿大房地產協會（CREA）數據，2022年房價在2月觸頂，該月平均房價升破80萬加元，自此之後穩定下滑，11月降至63萬美元，較高點大跌逾21％。

溫哥華和多倫多等主要房地產市場，對非居民和空屋課稅。此外，隨著加國央行積進升息抗通膨，房貸利率不斷上揚，亦造成房屋買氣下降。

根據加國統計局資料顯示，外國買家占房屋所有權比重不到5％。專家認為，禁令可能得不到預期的效果。與其禁止外國人買房，加國應該興建更多房屋，來滿足市場需求。

加拿大抵押貸款和住房公司去年6月在報告中指出，加國在2030年前需要將近1,900萬個住房單位。意味著加國必須建造580萬間新屋，或較目前預期的建造數量再增建350萬間。

加拿大房地產協會亦對買房禁令感到憂慮，擔心可能引來美國與墨西哥報復，禁止加國民眾在兩國購屋，這對到南方過冬的退休人士影響尤大。