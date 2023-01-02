新北市長侯友宜1日在元旦升旗典禮致詞時指出，台灣必須做好充分準備，對內團結，凝聚所有力量，強調「我們絕對不是強國的棋子」。前高雄市新聞局長王淺秋2日在《大新聞大爆卦》指出，這句話大家覺得很稀奇，因為他平常完全避談國際議題，這當然只是測一個風向，告訴大家他是有意願的，這句話只是一個初步的訊息。而據王淺秋所悉，侯友宜身邊幕僚也很急，其實侯友宜並不是不想選2024，他當然是有意願的。

「侯友宜是很難訪問的受訪者，因為怎麼問答案都一樣，問不出什麼哏。」王淺秋表示，但是自己跟侯的幾個幕僚都很熟，他們也很急。「說實話，我確認過相關幕僚的一些想法，其實侯友宜並不是不想選2024，他當然有意願的！」

王淺秋說，只是這個意願到哪裡，是不是要做出決定？這個當然就要看他自己本人。但是幕僚都很急啊，既然你本身有意願，又完全不作任何表態的時候，當你只要歲月靜好，或只做市政議題的論述的時候，到底行不行？

「但是侯友宜好好做代誌，在這次2022大選的成績也說明，他這個做法選民是買單的，至少市民的部分。」王淺秋強調，現在國民黨慢慢出現一些風向，3月份有初選的提名制度出現，趙少康先生也呼籲趕快協調出一個適當的人選來打仗的時候，相信這時候侯友宜的幕僚也不能不急了。

王淺秋指出，「台灣絕對不是強國的棋子」這話去問路人、小朋友都知道，但是他去談這個過去避談的，所謂高格局的國際議題，講那麼一句兩句，大家就覺得很稀奇，就是因為他平常完全不講嘛，物以稀為貴。這當然只是測一個風向，也只是從這個角度告訴大家說：我還在，我是有意願的，不要忘記我！他還是希望在2024這波可能的人選裡是有位子的、有角色的。所以這句話只是要告訴大家的一個初步的訊息。