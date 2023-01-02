北市立委補選台中市長盧秀燕北上力挺王鴻薇。圖/王鴻薇競選辦公室提供

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選戰倒數一週，將於1月8日進行投票。台中市長盧秀燕利用元旦連假今(2)日下午特地北上出席新春親子嘉年華為國民黨提名立委候選人王鴻薇站台，與台北市長蔣萬安及國民黨主席朱立倫聯手，展現藍營大團結，全力替王鴻薇催票。

北市立委補選台中市長盧秀燕北上力挺王鴻薇。圖/王鴻薇競選辦公室提供

補選戰進入黃金週，王鴻薇加快拜票腳步，昨日上午在新北市長侯友宜陪同下赴市場掃街，下午緊接著與蔣萬安、趙少康一同出席元旦老歌演唱會，今日再出席親子活動首度合體盧秀燕催家長票，充分把握元旦連假替選情加溫。

盧秀燕表示，她當過六屆的立法委員，深切了解立法委員的重要性。鴻薇有兩個特質是這場選舉中其他候選人所沒有的，第一、她非常正義而且勇敢，她敢說別人不敢說的事，所以國會需要王鴻薇；第二點很重要的是王鴻薇有五屆台北市議員的資歷，若她能進到國會，在國會問政擁有豐富地方經驗，對台北市民來說是最有力的。

盧秀燕也提到，王鴻薇是立委最好的人選，最近她拋出「中央應該還稅於民」成為全國性議題，她注意到國家有超徵的議題，這議題藍綠都跟進，未來王鴻薇進入國會一定會成為非常傑出的一員。這場選戰因為準備時間很短，對王鴻薇來說確實是一場硬仗，因此盧秀燕特別從台中北上站台，女力相扶持，呼籲大家1月8日一定要用選票力挺勇敢的鴻薇。

國民黨立委補選候選人王鴻薇也表示，隨著投票時間逼近，選情越來越緊繃，一刻都不能鬆懈，她特別感謝盧市長百忙之中北上為她打氣，這一份團結的力量讓她非常感動，也給了她更多的信心，希望延續這樣團結的氣勢迎向勝利。