外出就怕手機沒電，因此不少人會準備行動電源以備不時之需，就有一名女網友發文表示，自己在桃園跨年時借出行動電源給2位女生，結果人就消失了，抱著希望到論壇發文，希望對方能歸還行動電源，結果行動電源的創辦人看到貼文，留言「非常感謝妳的善心」，要送原PO一台新的。

一名女網友昨（1）日在Dcard發文，表示自己在桃園跨年時，身後有兩個女生開口借行動電源，「很能理解在外手機沒電真的會很不方便，也沒想太多就借了」，沒想到後來轉身就找不到人，也到服務台等到凌晨1點多都沒有人送來，新年第一天行動電源就被人幹走，讓她好生氣又好難過。

貼文引起網友熱議，紛紛安慰原PO，「必須推上去，這個行充我也有買，真的不便宜，找不到的話心會很痛」、「下次不要再把東西借給陌生人了，誰知道對方會不會拿了就跑」、「雖然行動電源暫時找不回來，但是妳可以換個角度想想，新的一年妳就做了一件好事呢」、「真想買一個回來安慰妳，但現在好窮做不到」、「相信他們不是故意的，兩位妹妹借了東西要還啊」。

這篇貼文也被許多網友推為熱門文章，意外釣出行動電源的創辦人來留言，「我是行動電源品牌的創辦人，非常感謝妳的善心，如果有人有她的聯繫方式可以請她聯繫我，我贈送給妳一台」，品牌創辦人留言引起關注，不少人感念老闆人很好，但也有人質疑是業配。

對此，創辦人也進一步向質疑的網友說明，「今天也是人家傳給我看我才得知，我當下的想法也只是覺得很欣賞這個女孩子的善良，所以我送她一顆，希望她能繼續保有著這份善良，當然你要覺得是業配，要覺得是蓄意，我提供再多的證明也是白費，我還是覺得，用正向的心態去看待所有才是最正確的，希望你也願意相信原PO的善良，讓這個善良能夠產生漣漪」。

行動電源品牌創辦人貼出與原PO對話截圖，將贈送一台新的行動電源，也希望原PO能繼續保有著這份善良。（圖／翻攝Dcard）

最後也附上原PO與品牌團隊聯繫的對話，善舉也感染許多網友，紛紛大讚「太狂了吧老闆！」、「突然想買這個行動電源了」、「就衝著這老闆的溫暖舉動，我也來去買一台吧」、「新臺幣下架+1」、「瘋掉！那麼暖的老闆哪裡找，愛會傳回來是真的，願世界一直善良」。