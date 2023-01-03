金融數據供應商標普全球（S＆P Global） 2日公布，歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）終值升至47.8，改寫三個月新高。顯示供應鏈狀況改善與通膨壓力趨緩下，歐元區製造業可能已度過最糟情況。

數據顯示，歐元區製造業12月PMI由11月的47.1升至47.8，與初值相同，但低於榮枯線50。標普首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，歐元區製造業前景在新的一年顯露曙光，原因除了供應鏈問題緩解、通膨顯著降溫外，歐元區政府祭出援助減輕能源危機擔憂也是其一因素。

德國12月製造業PMI終值由11月的46.2升至47.1，創下三個月高點，但依然低於50。儘管德國製造業萎縮速度減緩，但需求轉疲依然打擊市場情緒。

至於法國12月製造業PMI從11月的48.3升至49.2，改寫四個月新高並高於初值48.9，但依然低於50。