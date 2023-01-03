新的一年到來，美國約有半數州將調高最低時薪，預料有840萬名勞工受惠。

根據經濟政策研究所（EPI）表示，全美23州與華盛頓特區從1月1日起調漲最低時薪，漲幅介於23美分到1.5美元。EPI解釋，這次全美多州上調最低工資，有部分是基於先前要把最低時薪調高到15美元的計畫、有些則是為了因應生活成本的上升。

EPI還提到，全美有近30個城市與郡縣也將上調最低時薪。

此外今年稍後，大約是在7月與9月期間，包括康乃迪克、佛羅里達、內華達與俄勒岡等5州也將調漲最低工資。

Wolters Kluwer Legal & Regulatory資訊服務公司薪資專家康乃迪（Deidre Kennedy）指出，受到過去一年美國通膨飛漲，有部分州將大幅調高最低工資。

EPI研究助理海奇（Sebastian Martinez Hickey）也補充，高通膨凸顯勞工最低工資有其調高的必要。他說即使在疫情爆發前，勞工靠時薪15美元的微薄收入過活已經相當困難。

之後疫情期間與隨後經濟復甦，使得美國貧富差距更為加劇。他指出過去兩年，工作條件不佳與低薪，導致勞工抗爭行動頻傳，也促使許多企業調漲最低工資。

此外疫情還讓美國就業市場出現結構性改變。在勞工供需持續失衡下，雇主透過調薪來吸引人才與留住員工。特別是在零售與餐飲業最為明顯，由於嚴重缺人，他們開出的薪資甚至超出上漲的物價。

柏克萊加州大學經濟學教授瑞奇（Michael Reich）提到，這次情況最為特別之處，是低端工作的薪資增長超越通膨，也勝過中高薪資的工作。

相較多州調漲最低時薪，聯邦最低工資自2009年就維持在每小時7.25美元不變。目前美國仍有20州的最低時薪為7.25美元或更低。