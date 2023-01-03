巴隆金融周刊（Barron's）報導，巴菲特執掌的柏克夏海瑟威公司，去年不論在企業獲利或股價方面都表現不俗。展望今年，受惠於保險收入上升、龐大現金部位帶來的利息收入與對雪佛龍及西方石油的持股，都讓前景繼續看俏。

柏克夏A股去年全年上漲4％、B股也年漲3.3％，兩者均大幅優於標準普爾500指數重挫將近兩成。柏克夏目前市值約為6,800億美元，在美股名列第五大。

對照於今年營運獲利預測，柏克夏本益比約為20倍，高出美股的17倍。分析師預期該公司獲利繼去年增長18％後，今年預料將增加6％。

其中柏克夏今年獲利將因股息收入而大受提振。它在去年累計增加淨500億美元的持股，此外現金部位孳生的利息預料將達40億美元。它在今年初還很可能行使在Pilot Travel Centers貨車休息站連鎖集團的部分選擇權，帶動收入增加。

不過庫藏股與接班人仍是柏克夏今年面臨的兩大變數。在前者方面，柏克夏到去年第三季為止，購買庫藏股的金額為50億美元、較2021年的270億美元與2020年的250億美元大幅削減，許多股東希望看到巴菲特能夠更積極執行庫藏股計畫。

此外柏克夏的人事布局也在今年持續引發矚目。雖然巴菲特目前依然老當益壯、精神與體力都還相當不錯，但鑒於年歲已高，導致接班計畫也愈發急迫。儘管阿貝爾（Greg Abel）被認定是最有可能的接班人選，但局勢並未百分之百底定。在後巴菲特時代被視為核心人物康柏斯（Todd Combs）和魏斯勒（Ted Weschler），與負責操盤保險業務的賈恩（Ajit Jain）也有機會出任執行長大位。

現在外界已密切關注柏克夏是否將在今年5月1日股東大會上宣布未來領導團隊，以及巴菲特長期副手、現為副董事長的孟格（Charlie Munger）將在何時退休？孟格在本月已屆滿99歲。