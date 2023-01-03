這幾天，為了政府稅收超徵4500億，應否「還稅於民」而爭執不休。然而國內的財政問題處處都有，光是去年的液化天然氣購買費用，就已確定超過5800億，這相當於2座核四廠的興建成本，而且這樣的燃料成本，在2023年只會更嚴重而不會停止。

正在參與台北市立委補選的王鴻薇日前主張「核二核三延役」，其出發點就是減輕台電的財政負擔。雖然這項意見得到台灣電力工會，以及專家學者的支持，但是蔡政府仍然輕易的以法令理由和反核主張給否決了。然而，台灣供電的缺口以及日漸增漲的發電成本，並不因為這項主張失去討論熱度而自行解決。

中華經濟研究院助研究員陳中舜博士在第32屆核能學會的演講中提到，受到俄俄戰爭影響，國際天然氣價格嚴重飆漲，而台灣的發電卻又極度仰賴天然氣，這使得2022年台灣的天然氣進口成本創歷年之最，雖然12月的數據還未公布，但光是1~11月份的天然氣進口成本就達到了驚人的18,301百萬美元，約合新台幣5450億元。假設2022年12月份的天然氣進口金額與歷年接近，就用400億元粗估，那麼2022全年的天然氣進口成本，將必然超過5800億新台幣。

還有一點，由於價格昂貴，2022年的天然氣進口量，已較2021年少了5%，但是總支出仍然增加67%。

不過，在台電發布的發電成本上，卻看不出如此嚇人的數值，這是因為負責購買天然氣的單位是台灣中油公司，在政府的要求與命令下，中油必須自行吸收這些額外的成本。上述提到的資料，必須從海關進出口統計網站才能得知。

陳中舜表示，國內的液化天然氣分成民生使用與發電使用兩大項，然而民生使用僅佔3成，主要的天然氣都花在了發電上。但是即使以70%來計畫，仍然是極大的財政負擔。

5800億是什麼概念?就是比2座核4電廠的興建成本還要更多。 2013年，成堆的反核人士不斷的以核四電廠昂貴做為抗議的理由，他們說「核四廠耗資2800億，比上火星還貴」，此話還被蔡英文總統的臉書所引用；然而卻鮮有人知， 天然氣發電費是最不經濟的，卻沒有人說「天然氣發生電成本，比上火星還貴」，令人不解。那麼今年的5800億，又應該是幾次火星之旅的成本呢？也是沒人在乎。

如果政策不變，核2廠2號機將在今年底停機，也就是我們將缺少1部985百萬瓦的低碳廉價電力機組，屆時，只能消耗更多的煤碳與天然氣，發電成本只會更為沉重。