行政院長蘇貞昌在臉書貼出模仿抖音短影片風格的政績影片，宣揚任內五項重要政績，影片中更多次提到「太狠了」三字。行政院澄清，該影片並非用大陸軟體，而是用微軟「 AI語音產生器」，模板語言是「Chinese(Mandarin, : Simplified)。但網友指出，模板語言明明有Chinese (Taiwanese Mandarin)可以選，偏偏去選擇Chinese (Mandarin, Simplified)，是看不起台灣語音口音嗎？這不就是替大陸認知作戰嗎？

對於蘇貞昌臉書貼出模仿抖音短影片風格的政績影片，遭到前台北市議員羅智強質疑，之前才不斷強調大家抖音有多危險，結果卻大玩抖音哏宣傳政績。台北市議員侯漢廷也批評，「民進黨嘴上反抖音，但身體很誠實，就連剪輯軟體也是中國大陸抖音旗下的剪映！」

前立委蔡正元更認為，該支視頻用大陸的抖音模組製作出來，使用的發音是大陸習慣的腔調，連「太狠了」用語也是抖音常用語，連標誌用詞「前進」兩個字的語音也是大陸國歌的標準字詞和音調。「蘇貞昌不是別人，就是中共同路人！」

不過，根據《Ettoday》2日晚間報導，行政院澄清，該影片並非用大陸軟體，而是用微軟「 AI語音產生器」，模板語言是「Chinese(Mandarin, :Simplified)，語音為「Yunxi(Neural)-云希」，說話風格為「General」，角色扮演為「 Default」，說話速度1.00、語調為0.00。

PTT網友則披露，模板語言明明有Chinese (Taiwanese Mandarin)可以選，偏偏去選擇Chinese (Mandarin, Simplified)，是看不起台灣語音口音嗎？這不就是替大陸認知作戰嗎？貨真價實的中共共鳴者還是中共的在地協力者，根本骨子裡就是中共同路人！

而《Ettoday》認為，這支「這男人太狠了」影片的製作手法，是「故意」比照大陸民間常用 的電腦語音配音方式剪輯。

（取自PTT）