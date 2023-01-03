台東傳出一名已婚女警轉調警局後，竟然愛上同所帥哥員警，甚至還一同到墾丁出遊擁抱接吻，這讓擔任海軍的先生相當火大，提告兩人並離婚求償。

海軍人夫指控女警假日都不回家，甚至還被拍到墾丁激吻男同事。（示意圖／翻攝自pixabay）

該名女警被老公指控，外遇同處所的帥哥警員，海軍老公發現太太調派別的分局後，開始對他行為冷淡，甚至從2021年3月開始假日都拒絕回家睡，因此他開始委託友人私下調查，結果竟然拍到妻子和同處所的帥哥員警同遊墾丁還親密接吻擁抱。

讓海軍老公相當生氣，怒向警局投訴，經調查後警局認定2人違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，分別予以記過處分及調動等處分，並向妻子離婚以及對兩人提告求償100萬元。

妻子向法院表示，丈夫是委託徵信社拍照，但承認確實和男童是在外擁抱親吻，不過不構成侵害配偶權。而帥哥員警則表示，和對方只是一般同事，並未與人妻出遊，去墾丁是和朋友去。

法院調查後認定，兩人確實有逾越同事與朋友間的社交行為，因此判決2人連帶賠償10萬元，但人夫不服上訴二審，法官改判20萬元。

更多 CTWANT 報導