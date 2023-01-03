大陸一名父親生病住院，兒子在新婚當天帶妻子到重症監護病房給父親磕頭，感動了萬千網友。當事人樊先生透露，視頻記錄的是去年12月30日他結婚當天的事情，父親半年前因腦出血送醫，一直住在重症監護室，家人急得四處尋醫，可爸爸一直沒有醒過來的跡象，所以只好帶新婚妻子到病房磕頭。

《極目新聞》報導，網傳視頻顯示，在醫院的重症監護室走廊，多名醫護人員將一張病床安放好；一對身著結婚禮服的新人走到病床前，新郎將一個紅包塞到病人手裡，然後拉著新娘的手，讓她接過紅包；新娘接過紅包後，對著床上的病人說道「爸，我是媳婦」；隨後2人一起跪在地上，給床上的老人磕頭。

視頻發布者表示，「爸，您的兒子結婚了，由於您身體患重病，沒能來現場祝賀。沒關係，我帶著您的兒媳婦來看您了，我倆給您磕一個。」這段視頻得到萬千網友的祝福，網友紛紛表示，「懂事的兒子、兒媳，祝老人家早日康復、控制不住我的眼淚，祝早日康復。」

對此，家住河北石家莊靈壽縣的當事人樊先生透露，視頻記錄的是去年12月30日的事情，他的父親腦出血半年之久，一直住在重症監護室，家人四處尋醫，可父親一直沒有醒過來的跡象，他之前在外地打工，後來回到老家專心照顧父親，妻子也知道父親的情況，她並不介意，這次還隨他來病房看望父親。

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