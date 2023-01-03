13.白馬山觀景平台 Hakuba Mountain Harbor

地 址:長野県北安曇郡白馬村北城12056

若在每年10月下旬到11月上旬，來到長野縣白馬岩岳山頂的「Hakuba Mountain Harbor」，就能欣賞到山頂積雪、山腰紅葉和山腳綠樹的三層景色。欲知確切時期，可至白馬村觀光局網站查詢。「Hakuba Mountain Harbor」是2018年才開設的新設施，讓人重新見識長野縣山林迷人之處。從海拔約1,200公尺的觀景台，可眺望壯闊的北阿爾卑斯山，也有咖啡廳及空中鞦韆（需付費）等遊憩設施。有機會造訪白馬村時，不妨來此一探究竟。

明治百年記念展望塔 。（圖 小林賢伍/鯨嶼文化提供）

81. 明治百年記念展望塔 Meiji Hyakunenkinento

地址:千葉縣富津市富津2280

「明治百年記念展望塔」是坐落於富津岬最前端，外型摹擬五葉松的不可思議建築物。這裡是我大學時代時常造訪的回憶之地。展望塔眺望視野非常棒，能把東京灣、富津岬對岸的景色和房總丘陵盡收眼底。在海水清澈、空氣乾淨的日子還能看到富士山。黃昏時分的茜色天空也叫人難忘。在這裡可以休息，也能從不同角度盡情取景拍照。這是每個人都能抱著不同目的前來，自由消磨時間的珍貴所在。

（本文摘自《大和日記：東日本》／鯨嶼文化）

【內容簡介】《大和日記——西日本》與《大和日記——東日本》書封的「龜與鶴」意象，靈感來自日本的「浦島太郎」傳說，藉此連結小林賢伍的東西方日本遊記。

由於兩本書的主題皆為「日本的秘境與美景」，剛好符合浦島太郎原作中「尋找未開發地區（龍宮城）」的意涵，而「龜」正是帶領浦島太郎前往海底龍宮的引路人、開啟一切未知之旅的嚮導，故以此美麗的神獸作為整個大和日記的開端，「西日本」的封面視覺意象。

而「西日本」的最後一頁是以「千紙鶴」攝影作品收尾，串連至「東日本」的書封。浦島太郎故事的結局，有一說是當浦島太郎忍不住打開寶箱瞬間變老之後，最終幻化為一隻「羽鶴」。重生為鶴的他，自此活了一千年，還繼續活了下去。鶴在日本雖然不是國獸，但長期以來一直被日本人視為吉祥物，也成為日本航空JAL的標誌。傳說中，鶴的叫聲可以穿破雲霄，在日本更被認為是能通向天堂的鳥。

「東西日本」是小林賢伍探索大和民族根源，追尋自我並且期許未來的人生代表作，在在呼應著「浦島太郎」傳說中「尋找你的起源」的內在含義。

※豆知識

西日本の龜：讓人想起浦島太郎「尋找未開發區域」的旅程。

東日本の鶴：「長生不老的生物」讓人想起「漫長的未來」。

【作者簡介】小林賢伍 | KENGO KOBAYASHI

1989年生於東京，並獲Nikon Taiwan 贊助的攝影作家。深受臺灣原住民文化的吸引，自2016年起旅居臺灣，決心記錄並讚頌這片大地。因拍攝及為宜蘭「抹茶山」命名而開拓知名度，主演交通部觀光局阿里山國家風景區管理處「神話的大地」形象廣告。於2021年出版《風起臺灣・Be Sky Taiwan》，榮受臺灣蔡英文總統的專書推薦及介紹。同年在「日台友情 Always Here——311十週年」特別活動上，經日台交流協會選任為日本青年代表，並獲頒「促進日台友好關係貢獻紀念章」。

於2022年短暫回國，期間仍帶著相機走訪並記錄日本47都道府縣。除了與日本各地的觀光局（仙台觀光局、神奈川縣廳等）共同合作，向在臺灣人推廣介紹日本外，並成為日台交流協會及臺灣媒體集團「The News Lens JAPAN關鍵評論網」等官方與網路傳媒專欄作家，努力透過攝影和文字，促進臺日友好。

「我能做的，就是告訴全世界臺灣的美！」繼《台湾日記・Taiwan Diary》、《風起臺灣・Be Sky Taiwan》後，返日歸國的攝影作家小林賢伍，踏上橫跨全日本的壯遊和尋根之旅——從傳說中的祕境到認識日本文化必訪的定番景點——將日本之美傳遞給臺灣讀者。

橫跨1萬2千公里、歷時339天，小林持續漫步東日本，完成他夢想中的大和壯遊之旅。從中部、關東、東北，一路往上，最後來到北海道的銀白大地，透過小林的攝影鏡頭，我們看見優美壯闊的日本絕景和日本世界遺産。《大和日記——東日本》除了為臺灣讀者精選數百處「小林の東日本私藏景點」，傳遞他心中最美的東日本大地、東京四季之色和山岳絕景，同時他也不忘書寫所關注的311東日本大地震、北海道先住民愛奴民族的歷史，及日本特有的山岳信仰，是重啟赴日旅遊的Guidebook首選。

傳統日本文化在平安時代（西元794年～1185年）的「西日本」奠下雄厚根基，那裡是「大和文化」的開端，也是大和民族精神與智慧的源頭——有豐富資源的絕美山林祕境，以及將大自然視為神的信仰。《大和日記——西日本》中，小林漫步「西日本」（關西、中國、四國、九州、沖繩……），精選數百處一般旅遊書不易見到的日本絕景，透過攝影鏡頭、旅行日記、生動有趣的文化和歷史豆知識，帶大家看見他心中「不想告訴任何人的私藏景點」。