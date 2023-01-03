寶島眼鏡北京旗艦店，從零售通路跨足眼科醫學，將眼鏡門市與醫療服務結合，開創全新商業模式，期待迎接疫後商機。

電梯門一打開，所有人忍不住發出「哇！」的讚嘆，從天花板到地板的超巨大螢幕，播放著「眼鏡3.0」的形象影片。整層打通的裝潢時尚大氣，精品logo、燈條酷炫、產品琳瑯滿目，宛如置身高檔購物中心，誰也想不到，這竟然是一家眼鏡行。

寶島眼鏡北京旗艦店，是全中國寶島眼鏡店中規模最大、品牌最全的一家店，2021年5月重裝開業，當時新冠確診人數較少，被寄予進化轉型的厚望。

引進多種科技儀器，拚極致服務

眼鏡品牌繁多，是寶島眼鏡北京旗艦店的一大特色。

從國際知名的Gucci、萬寶龍、Dior，到個性品牌金林德伯格、ic! Berlin，從奢華昂貴的「眼鏡界愛瑪仕」LOTOS，到自有品牌鏡客、BruceLee，一應俱全。不管是老人、小孩，不管是哪個年齡階段，也不管是哪種產品，舉凡太陽眼鏡、隱形眼鏡、鏡框、蒸氣眼罩……，包羅萬象。

「我們網羅了數千個品牌，」星創視界集團旗下星創眼科總經理陳哲彬說：「這樣還挑不到一個屬於你的眼鏡，很難。」

星創視界集團旗下星創眼科總經理陳哲彬。（圖/ 遠見提供）

自1997年進入中國大陸，寶島眼鏡集團的銷售通路，據點遍布36個城市，總共約1200家門店，為中國最大眼鏡連鎖體系。

除了拚大牌齊全，這家老字號「眼鏡之王」在北京，更要拚極致服務，也就是提供360度的眼部健康檢查。

四大間專門的檢查室裡，擺設十餘台進口自德、法等要價不菲的科技儀器。七合一前導波眼健康分析儀，以及全世界僅五台的眼部屈光系統成像儀，在顧客察覺前，便能早期篩查出眼睛疾病。眼前結、眼中篩查機的視覺功能檢查，做完就知道到底有沒有視覺疲勞。

另外，還有顯微眼底鏡，無需解剖，就能清楚看到眼內的血管跟神經。例如，若是高度近視眼，影像就像豹紋一樣；若有糖尿病，看起來「宛如長了很多草」。陳哲彬介紹，相關圖像數據上傳給合作的外部公司，三分鐘便回傳結果，AI會判讀是否有青光眼、白內障等相關病變。

甚至，還有專為幼童和青少年配備的眼軸長度測量機，分析是否假性近視。「這些重裝備，台灣的店都沒有，」陳哲彬透露。

「鎮店之寶」則是六位聘自天津醫科大學的專業驗光師，他們常在中國眾多協會組織大賽中擔任評委，現只在寶島眼鏡駐診。

媲美大醫院的驗光及健康檢查，使得北京總店跳脫一般眼鏡行一次性的電腦驗光，以專業服務贏得口碑，顧客多的時候，四間檢查室擠滿滿，人流量爆棚。據聞，國際巨星成龍和中央電視台主持人水均益皆曾光顧。

星創眼科醫師李胤志、星創眼科總經理陳哲彬。（圖/ 遠見提供）

從眼部體檢到治療，無縫串接

然而，令其更「睛」采的是樓下、花費近5000萬人民幣（約新台幣2.2億元）打造的眼科醫院「星創眼科」。不但代表寶島眼鏡從零售業跨足醫療業的里程碑，也開啟全新的產品線創造營收。

與樓上門店同樣1000平方公尺的眼科醫院，於2013年開業，建置四個現代化的日間手術室，由來自兩岸的眼科醫師會診動刀。2020年，趁新冠疫情期間病人少時，展開品牌重塑計畫，添置大量先進儀器，包括矯正近視眼的全飛秒激光手術台、做老花眼手術的半飛秒、全激光手術。再如斜弱視治療、微創白內障手術、眼部微整形等。

由於先進儀器眾多，幾乎是針對每位病患的不同醫療需求，提供客製化一對一式的眼科醫療服務，既有尊嚴，又充滿人性化。

手術室外，並特別設計大片的電控變色玻璃窗，病患家屬站在窗外，可全程目睹手術過程，這是中國大陸首創「關懷式手術陪伴及現場觀摩」開放眼科手術，這種開放的形式令人安心不少。

從樓上的眼部體檢，到樓下的眼病治療，提供一站式的眼部健康服務體系，陳哲彬指出，主要是寶島眼鏡發現，這一年約500萬人次的來客數中，約有5％的客人眼睛出毛病，需要轉介到眼科醫院。而上門求醫的星創眼科病人中，也有近5％出現配戴眼鏡的需求，就移駕到樓上。兩者可無縫串聯，打造競爭者無法比肩的「眼科王國」。

新冠疫情減緩時，星創眼科的手術量很大，一年做2000、3000人。但在確診人數一增多，病人相應減少，但各單位仍堅守崗位。像是生於台灣、就讀北京醫大的星創眼科醫師李胤志，談起自己「沒病可看」的經歷便說：「就平常心，同時也求新求變，開拓不一樣的賽道。」

陳哲彬認為，既然生意變淡，就抓緊機會練兵：「花點錢重新裝修，摩拳擦掌，等待後疫情時代的復甦。」他預期，時機點就在2023年中國兩會過後的第一季。

北京星創眼科醫院

成立：2019年

法定代表人：陳哲彬

業務項目：眼科醫療服務、驗光配鏡、銷售醫療器械

本文作者：邱莉燕

(本文摘自《遠見雜誌12月號438期》)