5. 琉璃光院 Rurikoin

地址:京都府京都市左京區上高野東山55

「琉璃光院」乃是京都具有代表性的名勝，也常常登上京都的宣傳海報。高野川的水流聲、樹影、輝映著琉璃色的青苔。主要庭院「琉璃之庭」環抱著主屋，「庭屋如一」，在庭院與建築物之間取得調和的生活空間。寺內人員親切地介紹著:「寺院內的青苔花了7年由庭院育成，數種青苔像絨毯一樣裝飾著地表。這裡有能夠喝抹茶的茶室『喜鶴亭』。還有瀕危物種的森青蛙棲息在院內。院內的『臥龍之庭』能聽見牠們的鳴叫，請務必造訪。」這裡吸引了國內外的許多人參觀。請來此感受日本的四季變化之美。

天狗高原(四國喀斯特)。（圖 小林賢伍/鯨嶼文化提供）

62.天狗高原(四國喀斯特)

地址:高知縣高岡郡津野町芳生野

橫跨愛媛縣和高知縣交界的「四國喀斯特台地」是日本三大喀斯特台地之一，同時也是日本國內海拔最高的喀斯特台地。在標高1485公尺的天狗高原，就能將這樣的絕景盡收眼底。從車窗望件表面呈白色的石灰岩散布於綠色的大草原上，放牧在草原上的黑牛也成了賞心悅目的點綴，不由得按下快門留存眼前的美景。這裡不只適合停下車漫步，也是暢快兜風同時欣賞四國山群的好地點。四國喀斯特台地提供各式各樣的遊憩方式。此處不只白天景色迷人，若是天候條件佳，入夜後也能看到九州南部以外地區看不到的南十字星座最上方的十字架一，因此也是熱門觀星據點。

（本文摘自《大和日記：西日本》／鯨嶼文化）

【內容簡介】《大和日記——西日本》與《大和日記——東日本》書封的「龜與鶴」意象，靈感來自日本的「浦島太郎」傳說，藉此連結小林賢伍的東西方日本遊記。

由於兩本書的主題皆為「日本的秘境與美景」，剛好符合浦島太郎原作中「尋找未開發地區（龍宮城）」的意涵，而「龜」正是帶領浦島太郎前往海底龍宮的引路人、開啟一切未知之旅的嚮導，故以此美麗的神獸作為整個大和日記的開端，「西日本」的封面視覺意象。

而「西日本」的最後一頁是以「千紙鶴」攝影作品收尾，串連至「東日本」的書封。浦島太郎故事的結局，有一說是當浦島太郎忍不住打開寶箱瞬間變老之後，最終幻化為一隻「羽鶴」。重生為鶴的他，自此活了一千年，還繼續活了下去。鶴在日本雖然不是國獸，但長期以來一直被日本人視為吉祥物，也成為日本航空JAL的標誌。傳說中，鶴的叫聲可以穿破雲霄，在日本更被認為是能通向天堂的鳥。

「東西日本」是小林賢伍探索大和民族根源，追尋自我並且期許未來的人生代表作，在在呼應著「浦島太郎」傳說中「尋找你的起源」的內在含義。

※豆知識

西日本の龜：讓人想起浦島太郎「尋找未開發區域」的旅程。

東日本の鶴：「長生不老的生物」讓人想起「漫長的未來」。

【作者簡介】小林賢伍 | KENGO KOBAYASHI

1989年生於東京，並獲Nikon Taiwan 贊助的攝影作家。深受臺灣原住民文化的吸引，自2016年起旅居臺灣，決心記錄並讚頌這片大地。因拍攝及為宜蘭「抹茶山」命名而開拓知名度，主演交通部觀光局阿里山國家風景區管理處「神話的大地」形象廣告。於2021年出版《風起臺灣・Be Sky Taiwan》，榮受臺灣蔡英文總統的專書推薦及介紹。同年在「日台友情 Always Here——311十週年」特別活動上，經日台交流協會選任為日本青年代表，並獲頒「促進日台友好關係貢獻紀念章」。

於2022年短暫回國，期間仍帶著相機走訪並記錄日本47都道府縣。除了與日本各地的觀光局（仙台觀光局、神奈川縣廳等）共同合作，向在臺灣人推廣介紹日本外，並成為日台交流協會及臺灣媒體集團「The News Lens JAPAN關鍵評論網」等官方與網路傳媒專欄作家，努力透過攝影和文字，促進臺日友好。

「我能做的，就是告訴全世界臺灣的美！」繼《台湾日記・Taiwan Diary》、《風起臺灣・Be Sky Taiwan》後，返日歸國的攝影作家小林賢伍，踏上橫跨全日本的壯遊和尋根之旅——從傳說中的祕境到認識日本文化必訪的定番景點——將日本之美傳遞給臺灣讀者。

橫跨1萬2千公里、歷時339天，小林持續漫步東日本，完成他夢想中的大和壯遊之旅。從中部、關東、東北，一路往上，最後來到北海道的銀白大地，透過小林的攝影鏡頭，我們看見優美壯闊的日本絕景和日本世界遺産。《大和日記——東日本》除了為臺灣讀者精選數百處「小林の東日本私藏景點」，傳遞他心中最美的東日本大地、東京四季之色和山岳絕景，同時他也不忘書寫所關注的311東日本大地震、北海道先住民愛奴民族的歷史，及日本特有的山岳信仰，是重啟赴日旅遊的Guidebook首選。

傳統日本文化在平安時代（西元794年～1185年）的「西日本」奠下雄厚根基，那裡是「大和文化」的開端，也是大和民族精神與智慧的源頭——有豐富資源的絕美山林祕境，以及將大自然視為神的信仰。《大和日記——西日本》中，小林漫步「西日本」（關西、中國、四國、九州、沖繩……），精選數百處一般旅遊書不易見到的日本絕景，透過攝影鏡頭、旅行日記、生動有趣的文化和歷史豆知識，帶大家看見他心中「不想告訴任何人的私藏景點」。