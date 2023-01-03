澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）2日下午發生2架直升機空中相撞意外。

澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）2日下午有2架直升機在空中相撞，造成4人死亡、9人受傷，值得注意的是，其中一架直升機相撞後還「成功降落」沙洲，因而降低傷亡。目擊者描述，事發當時一架直升機正要起飛，另一架正要降落，其中一架直升機的旋翼撞上另一架的機尾，導致意外發生。

黃金海岸2架直升機空中相撞後，其中一架直升機墜毀沙洲，另一架則平安降落，墜毀的直升機傷亡情形較嚴重，昆士蘭州警察沃瑞爾（Gary Worrell）表示，初步調查顯示，事發當時其中一架直升機正要起飛，另一架正要降落。

「黃金海岸公報」（The Gold Coast Bulletin）報導，目睹整起意外的目擊者柏琪（Emma Burch）也描述，事發當時一架直升機正要起飛、另一架正要降落，「它們猛撞彼此，巨大碰撞聲從寬水域（Broadwater）觀光公園傳來，然後是其中一架失控、掉進水裡解體的嗖嗖聲，太可怕了，大家都嚇壞了。」

澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）2日下午發生2架直升機空中相撞意外，其中一架直升機墜毀，傷亡嚴重。（圖／美聯社）

當地居民昆佩爾（Tor Kumpel）同樣指出，事發當時他看到一架直升機正要降落、另一架正要起飛，直升機的旋翼撞在一起，其中一架直升機旋即墜毀，另一架則設法以「某種方式」穩定降落。

澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）2日下午發生2架直升機空中相撞意外，其中一架直升機在撞機後仍順利降落，降低傷亡。（圖／美聯社）

他說：「太可怕了，另一架的（駕駛）降落了，他們應該被頒獎，需要一點時間才能穩定下來，但他們做到了。」

另一位目擊者古柏（Aaron Cooper）錄下直升機相撞後，其中一架搖搖晃晃降落的4秒片段。

古柏描述，兩架直升機飛得蠻近，試著降落的直升機打到了另一架直升機的尾端，導致直升機上下顛倒墜毀。

目擊者麥克德莫特（Amii McDermott）表示，其中一架直升機轉彎時撞到另一架的尾端，機尾被撞飛後，直升機「高速俯衝墜毀地面」，「太可怕了，我年紀較小的孩子不知道他們看到了什麼，但大一點的孩子都知道看到了什麼。」

另一名目擊者庫可（Cheryl Cook）描述看到其中一架直升機的旋翼打到另一架的尾端，她說兩架直升機相撞時發出類似「打雷」的巨大聲響，「就像電影才會出現的畫面。」