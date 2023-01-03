行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別炮彈聲。國民黨立委費鴻泰2日在《庶民大頭家》節目指出，近百年只有抗戰浴血奮戰有見過娃娃兵，也是10歲到15歲之間；電影則有非洲《血鑽石》描寫此類故事，近代還有塔綠班將兒童訓練成戰爭工具。台灣出生率全球倒數，愛護教育都來不及，怎麼能讓幼稚園小朋友融入戰火氛圍？他建議趕快解散行政院兒權小組，相關預算也應該全部砍掉。

「我先講結論：行政院這個兒童人權小組，我建議趕快解散！」費鴻泰表示，兒童人權當然要保護兒童，讓他們在一個免受到迫害的環境。這個兒童人權小組，竟然要讓兒童、幼稚園的人，要融入到戰爭的氛圍。

費鴻泰提到，近百年歷史裡看到有娃娃兵，還不是念幼稚園的，是念小學、初中的娃娃兵，印象最深刻是在抗戰的時候，浴血奮戰死了多少的年輕人，最後連娃娃兵都上。那個娃娃兵大概是在10歲到15歲之間。

「我們再看電影裡面還有出現娃娃兵是什麼？非洲大陸那個《血鑽石》！」費鴻泰指出，那個電影裡訓練娃娃兵，訓練到沒有人性、很殘忍，訓練成戰爭的一個武器、一個工具。近代則有塔利班，也有訓練娃娃兵，揹著炸彈去撞戰車去敵人的陣地。

費鴻泰痛批，現在還有一組人會搞，是「塔綠班」，不是塔利班，居然要訓練我們幼稚園的小朋友！「我真是氣得吐血！世界上有這種國家、這種政權在搞嗎？」連幼稚園的小朋友都要融入到戰火的氛圍，實在太不像話了。去年16萬新生兒出生，出生率已經是全世界倒數第一名，我們是要愛護我們的兒童，把他教育成有用的人，變成世界上最聰明最棒的小孩。「下次審預算遇到這批兒童人權小組，要把他們預算全部砍掉！」

行政院發言人羅秉成2日晚間則急忙澄清，相關報導內容所指該次會議提案人（即兒少代表委員），並無特別提議要幼兒園幼童學習辨識砲彈之事，而是建議國防部、教育部，將全民國防手冊用兒少、身障易懂、易讀的版本，讓兒少、身障可理解如何避難疏散。