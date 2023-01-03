大陸男星李亞鵬和前妻王菲育有16歲女兒李嫣，儘管再婚兼再當爸，還是十分關心李嫣。最近李嫣從國外返陸，李亞鵬親自接機，由於李嫣反應冷淡，被網友酸「高冷閨女與卑微老爹」；對此，李亞鵬公開回應了。

李亞鵬12月31日在抖音分享接機Vlog，透露一早就到機場等待李嫣，因擔心女兒穿了他不熟悉的衣服而錯過，所以站在出口處耐心等待，眼睛也不停盯著出口的方向，準備隨時跟女兒伸手呼喊。

李亞鵬苦等半小時，終於看到李嫣緩緩走進來，他激動地大喊：「嫣兒、嫣兒，往右邊，這邊！」相較李亞鵬的熱情，李嫣顯得很冷靜，只見她身穿駝色長版大衣和白色長褲，戴著毛帽和口罩，聽到爸爸的呼聲後，微微轉頭看了一眼，便繼續往前走，連招呼都沒有打。

李亞鵬在機場呼喊女兒，李嫣的反應很平淡。（圖／李亞鵬抖音）

李嫣冷漠的態度引起網友的質疑，紛紛留言酸：「她來了她來了，一眼也沒看你」、「高冷閨女和她的卑微老爹」、「搞了半天接了個寂寞」；對此，李亞鵬留言替女兒解釋：「她沒向我揮手是因為兩手拿行李，她拐彎是因為我面前有鐵欄杆，她出了門只能朝左或右走」，希望外界不要誤會。