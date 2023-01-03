網友分享車禍事故照片，網友卻只注意到「超兇」女車主，還表示這場車禍「逢胸化吉了」。（翻攝自爆料公社二館）

行駛在道路上，若遇到車禍會令人感到懊惱，甚至氣到一個不行，然而，有網友在網上分享數張照片，並在貼文寫下「遇到車禍時要心平氣和處理」，其照片內容是在高架橋上的一起車禍，其發生事故的女車主下車處理車禍事宜；網友一見照片暴動、嗨翻表示這場車禍「逢胸化吉」了。

有名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳數張照片，從照片中可見，有名女車主穿著深V低胸小背心，露出渾圓北半球，下半身則是穿著黑色熱褲，露出一雙修長美腿，該女疑似發生車禍，正在查看車損狀況，並且與另一名車主在討論處理相關事宜，其高挑的深才與外貌姣好，引起路人注意。

其實這場車禍早發生在2019年建國高架橋上，事故女主角是網美「馮瀅穎vivi」。（翻攝自IG）

據悉，這起車禍發生在2019年，其地點位於台北市建國高架橋上，當事發生擦撞的雙方，下車協商後續賠償狀況，而這一畫面也遭其他人拍下，如今，又被網友拿出來分享，引起網友們紛紛留言表示「這肯定吵不起來」、「妳車壞了，上我車去附近休息吧」、「本想大聲斥責的」、「逢胸化吉」、「這個駕駛，有把她的誠懇態度拿出來，值得原諒」、「大白天車燈好亮」。

而這名火辣女車主本尊是網美「馮瀅穎vivi」，本身除了是一名直播主外，也從事展場與網拍工作，身高有163公分，體重48公斤，並擁有33D的傲人身材，也被網友稱為「車禍妹」，其IG吸引不少粉絲追蹤。