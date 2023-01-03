白金漢宮已宣布，距離英王的加冕儀式不到半年，預計將在5月6日於西敏寺舉行。近日卻傳出加冕恐無效的聳動說法，原因竟與查爾斯過去婚外情的行為有關。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，王室專家安東尼·霍頓(Anthony Holden)日前寄信給《衛報》，信中寫道:「英國教會從未加冕離過婚的男子為王，更不用說當時他在大眾面前認了與小三有染的事實。」

還提到，「依照慣例，議會不會在君王沒有同意的情況下，就君主制進行爭論，要請首相徵求查爾斯的許可」。加冕儀式會因查爾斯過去不檢點的行為引發憲法危機，前任大主教朗西(Robert Runcie)生前告訴他，需要修改加冕誓詞，還需立新的議會法規。

然而，倫敦國王學院國家政治中心教授博格達諾(Vernon Bogdanor)駁斥這項論點，稱查爾斯與妻子卡蜜拉的婚禮是依循大主教威廉斯(Rowan Williams)的祈求與奉獻服務，「很明顯，國王遵守教會的規定」，認為大主教比區區一個王室專家更有說服力。

另一名王室專家雨果·維氏(Hugo Vickers)認為，這些針對性言論都是霍頓長年對查爾斯懷恨在心，「我看不出問題在哪…只想告訴他，與時俱進好嗎」。

蘭柏宮(Lambeth Palace)一名發言人表示:「我無法評論時任朗西大主教於1980至1991年在位時進行的私人談話。」因為此後社會或教會都發生巨大的改變，更稱現任大主教韋爾比(Justin Welby)正期待5月加冕儀式的到來。

《每日鏡報》(The Mirror)報導指出，已故黛安娜王妃於1992年與查爾斯分居，4年後婚姻宣布告終，而早在1986年，查爾斯就已經對妻子不忠，和卡蜜拉暗通款曲，傳聞也在幾年後得到本人證實。