還稅於民的討論甚囂塵上，但總統蔡英文在1日元旦文告竟提3個理由並未鬆口，引發執政黨立委及民代傳達基層生因反彈。不過，媒體人謝寒冰2日在《盧秀芳辣晚報》節目分析，蔡英文3理由其實都在胡扯，但蔡應該還是會發錢，只是要等到過年後內閣改組，讓新任閣揆來發錢造聲勢。

「蔡英文講的那3個理由，撥補勞健保缺口？我們本來就有編列預算撥補勞健保缺口！」謝寒冰表示，那支應韌性經濟方案是什麼東西，翻譯就是：我要給我的金主！再來，預留財源以備不時之需，白話就是什麼：老娘現在不爽！就是這個意思啊，不然妳要準備什麼不時之需？

謝寒冰說，妳自己幻想，我將來可能要用錢，我先存起來，是這樣子嗎？到底在胡扯什麼東西？「其實蔡英文會發，我不認為她不會發！」只是她不想讓現在的蘇貞昌來發。蔡英文接下來應該要內閣改組了，所以她應該是要把它(還稅於民)保留到新的內閣，讓新的閣揆來發，讓新的閣揆(聲望)能夠起來。

謝寒冰指出，民進黨這些人為什麼急？因為民進黨九合一大敗之後，整個士氣往下掉，民間也是怨聲載道。民進黨這些基層的立法委員、這些民意代表希望，趕快有一個提振士氣的東西，出來之後讓人民的觀感好一點，但蔡英文就是偏偏把它扣在手上，就是不給你。

「我是覺得這些人出來叫，反而會產生反效果，你叫得愈多，蔡英文愈不給！」謝寒冰強調，管碧玲、何欣純、吳怡農，吳怡農本來大家以為是小英男孩，結果這次蔡英文理都沒理他。那陳致中更不要講了，你爸爸(陳水扁)已經搞蔡英文搞得很慘了，她根本不會理你。蔡英文就在等，現在一直傳說她會找陳建仁出來組閣，她的「刀口」是這個意思，這筆錢可能等過完年、內閣改組之後，她會再發出來，只是這個時間是由蔡英文來決定。