地牛翻身！根據中央氣象局地震報告，花蓮縣今天（3日）清晨連2震，其中一起最大規模4.2、最大震度3級，5縣市有感。
今晨5時6分先發生規模3.9地震，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度16.3公里，花蓮縣最大震度2級，南投縣、台中市1級；5時19分花蓮壽豐鄉又發生規模4.2地震，深度16.7公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣2級，台中市、宜蘭縣、彰化縣1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
地牛翻身！根據中央氣象局地震報告，花蓮縣今天（3日）清晨連2震，其中一起最大規模4.2、最大震度3級，5縣市有感。
今晨5時6分先發生規模3.9地震，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度16.3公里，花蓮縣最大震度2級，南投縣、台中市1級；5時19分花蓮壽豐鄉又發生規模4.2地震，深度16.7公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣2級，台中市、宜蘭縣、彰化縣1級。
不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
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