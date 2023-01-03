烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯正計劃使用伊朗無人機發動一場持久作戰，以「耗盡」烏克蘭軍力。

澤倫斯基在他的晚間談話影片中說道：「我們掌握的情資顯示，俄羅斯正計劃使用見證者（Shahed）無人機進行一場持久的攻擊作戰。」

他提到：「這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡。」

澤倫斯基還說，烏克蘭必須「採取一切行動，讓恐怖分子的目標落空」。