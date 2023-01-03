「2023年將是一個清庫存的一年，相較於2022年一開年的意氣風發，想要繼續大賺疫情紅利，卻不料市場急遽翻轉，終端市場需求因為俄烏戰爭、通膨等而減緩，甚至消失。如果需求持續不好，那可能就要清兩年，到2024年了。」一位產業大老這樣看庫存問題。

成也疫情，敗也疫情，科技大廠2020、2021年才登上營收獲利雙增高峰，2022年就來個180度大翻轉，跌落滿倉庫存慘境。前安永聯合會計師事務所所長、現為大同（2371）總經理王金來告訴CTWANT記者，「幸好現在的狀況跟2008年的金融海嘯不一樣，只不過去化庫存需要時間，大概最快要到2023年下半年才會比較明顯。」

腳踏車龍頭巨大（9921）12月中旬的一封延票公告，讓市場重新檢視庫存問題，巨大在公告中直接點明，目前市場庫存已創下1970年來以來至今所未見，而現金流量短缺，全球客戶幾乎同時要求延後票期到120天，但巨大本身壓力龐大無法獨自承擔，因此要求協力廠從今年12月起到明年3月出貨的貨款，一律展延45天付款。

自行車龍頭廠巨大要求展延支付供應商貨款的公告，讓市場再度重視企業因為疫情所積壓的庫存問題。（圖／報系資料照）

財訊傳媒董事長謝金河則直言，過去3年疫情受惠產業，正面臨景氣急速下滑壓力；反之受害產業則邁向復甦。而優等生巨大「砍單」震撼彈，預示全球產業庫存暴升的訊號，也是2023年最沉重的課題。

2022年對於台灣廠商來說，堪稱是庫存問題連環爆的一年，從上半年開始，以歐洲市場為主台系電腦品牌廠，包括宏碁（2353）及華碩（2357）就率先感受到因為終端市場銷售出狀況，造成庫存開始積壓。

曾經在英特爾及台積電（2330）任職的宏碁董事長陳俊聖，則是最早發現庫存問題，早在1月開始，就開始對供應鏈做示警動作，「尤其當研究機構紛紛調降個人電腦（PC）的銷售預估，半導體晶圓廠卻持續擴廠，這樣的狀況不正常。」

陳俊聖也透露宏碁的因應策略，由於個人電腦產業預計要到2023年中旬觸底，因此要「穩紮穩打」緊盯庫存金額和現金水位，目標是要將庫存降到400-500億元的正常水準才可以，至於現階段進度符合預期。

宏碁董事長陳俊聖最早發現下游需求轉弱，庫存將增加，並向上游半導體廠示警。（圖／報系資料照）

華碩（2357）共同執行長胡書賓則透露，整體市場目前庫存水準約是疫情前的2倍，因持續跟供應商及通路商緊密合作降庫存，2022年第三季的庫存金額單季已下降約317億元，第四季希望再下降200-300億元，預計要到2023年上半年才會回到健康水位。

至於半導體產業部分，研究機構TrendForce表示，IC產業來看，目前各業者庫存水位仍高，正常情形庫存金額占營收五成以下較健康，庫存對於廠商而言，若滯銷就會是呆料，主動面必須降低向晶圓代工廠的投片量，被動面則是僅能等待需求回溫。

面板產業部分，TrendForce表示，友達（2409）的電視面板與IT面板庫存均在健康的水位，群創（3481）的電視面板庫存水位健康，IT面板庫存水位則稍微偏高。電視面板部分，由於面板廠稼動上會因應需求來調整，預估明年上半年會持續保持在健康的水位；IT面板部分，2023年第一季面板廠會維持在相對低的稼動率，庫存有望往健康水位接近，若2023年第二季需求回溫，有望能夠讓庫存更進一步回到健康水位。

「現在廠商最重要的工作，當然就是要清庫存。但是清庫存的同時，還要兼顧到應收帳款能不能順利收回來，維持穩定的現金流，否則當現金周轉出現問題，最嚴重的狀況，可能就會出現需要裁員，不過目前應該還不至於。」王金來說。

王金來強調，企業需要穩定的現金流來維持營運，對於大型企業來說，客戶端一時遞延付款，或許還可以應付一下，但是對於小型廠商來說，財務能力無法跟大型公司相比，如果現金流一旦出現乾枯，影響程度當然不同，因此對中小企業的衝擊。

至於清庫存的手段也有竅門，降價固然是清庫存的其中一項手段，但是當市場需求出現急凍時，降價可能也無法刺激需求，就要考驗廠商的應變智慧了。王金來說。

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