這一波的需求銳減、景氣下滑，不論科技業及傳產業都遭受一定程度的庫存壓力影響，在全球央行升息回收資金的2023年，台股投資人該如何擇機入市？「短期間可多留意政策加持及不受升息影響的類股，包括綠能儲能、生技、遊戲等。」華冠投顧分析師劉炯德建議。

這波台廠面臨消化庫存及保障營利的大考驗中，金融業已提前調節投資部位。據金管會在12月27日統計，銀行、證券、保險業等金融三業，趁11月台美股市強彈時，趁勢落袋為安，單月對國內外股市合計減碼近千億元。

劉炯德表示，所謂有量才有價，市場沒買氣，也就是成交量沒有增加之前，自然不會有好的價，投資人應當懂得順勢而為，在趨勢未確定發動前，應當多觀察少動作。

根據目前多家研究機構的報告，像是WSTS（世界半導體貿易統計組織）在2022年11月發布的半導體展望報告中，針對全球半導體成長率，從2022年6月預估的2022年年增16.2%、2023年年增5.3%，已經下調為2022年年增4.4%、2023年轉為衰退4.1%。

其中積體電路成長估值從原預估2022年年增18.2%、2023年年增5.4%，下調為2022年年增3.7%、2023年轉為衰退5.6%。另外記憶體（Memory）佔全球半導體規模約23%，DRAM佔比約57%、NAND Flash佔比約38%、NOR佔比約3%。

衰退的關鍵原因，就是出貨量及報價均下滑，目前對於2023年DRAM Shipment出貨預估為年增8.3%，低於先前預估的年增16%；NAND Shipment預估年增28.9%，低於原預估年增33%，而DRAM 2023年合約報價跌幅預估也將超過30%。換言之，電子產業的逆風還沒結束。

仲英財富投資長陳唯泰認為，鋼鐵族群在國內外需求都持穩的支撐下，族群展望相對強勢。（圖／翻攝自陳唯泰臉書）

仲英財富投資長陳唯泰指出，相較於電子產業，傳產鋼鐵族群則是相對強勢，尤其鋼鐵股的報價是跟著國際報價走揚，再加上國內又有基礎建設、科學園區的建設、道路橋樑的整修及都市危老都更的推動，對於鋼鐵產業來說都是硬需求。

因此反映在報價上，台塑越南河靜鋼廠近日傳出報價調漲的消息，2月份熱軋、線材盤價均調漲報價，熱軋鋼材每公噸調漲55美元，線材每噸調漲25美元。中鋼（2002）2023年元月盤價也開始小幅調漲。

另外在產業供需上，中國鋼企陸續傳出破產危機，日本輸往國際市場的鋼鐵量呈現衰退，造成國際鋼價開始止跌回升，中國鐵礦砂的報價也來到了近六個月新高。

陳唯泰表示，龍頭中鋼扮演著扶持國內鋼鐵業的重責大任，因此每次漲價都比別人慢，漲幅也比別人少，所以台灣的鋼鐵產業的投資方向，應該是買下不買上。下游的鋼鐵股，往往股價跟著產品報價在走，只要報價在漲，股價就漲。不過存股族也不用灰心，因為在明年盤價看漲的假設前提下，現在的中鋼很可能最壞時間已經過去。

投資人如仍想投資台股，短期間可多留意綠能儲能、生技、遊戲等政策加持及不受升息影響的類股。（圖／報系資料照）

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