日本男星野杁俊希是已故女演員赤木春惠的孫子，12月29日因不慎在東京一間餐廳的樓梯摔倒使頭部受到重創，隨即送醫搶救，2日凌晨因腦出血宣告不治，享年33歲。他原本在家人反對下踏入演藝圈，加入LDH成為AKIRA同門師弟，誰料尚未在演藝圈中大展長才便撒手人寰。

據日媒《體育報知》報導，其所屬經紀公司表示野杁俊希在去年（2022）12月29日，於東京一間餐廳內不慎摔倒在樓梯上，頭部受到重創，雖立即送入加護病房搶救，但搶救5日後仍宣告不治，享年33歲。

野杁俊希是已故女星赤木春惠的孫子，她因家庭劇《冷暖人間》走紅，於2018年因因心臟衰竭辭世，享壽94歲。當時她晚年的日常是在睡前「許願」，其中之一便是替孫子祈禱，祝福野杁俊希的事業的能夠功成名就，祖孫倆間的好感情不言而喻。

野杁俊希在其他家人的反對下，受到奶奶激勵，一心向演員之路邁進，投入知名經紀公司LDH的懷抱。該公司旗下藝人包括AKIRA、石井杏奈、早乙女太一、町田啓太等人。他更在《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《淺見光彥殺人事件》、《相棒 season17》等多部電視劇中客串一角，磨練演技。豈料，才剛踏出夢想的第一步，就因意外逝世，使家人措手不及，也令大眾為他感到惋惜。