人氣直播主「丟丟妹」（李明珊）以在網路叫賣海鮮起家，獨特叫賣方式每次都吸引上萬人觀看，業績更曾單月破2億元營收，不過近幾個月幾乎人間蒸發，過去直播文更是全被刪除，僅剩老公一人獨撐直播平台，不免讓外界質疑是否婚姻關係亮起紅燈，婚變傳聞甚囂塵上。

根據《鏡週刊》報導，丟丟妹去年2月臉書寫出「無限期」停播，事隔幾日便傳出父親在彰化開的賭場被搶，不免讓外界多做聯想，她事後解釋是體恤員工過年前沒日沒夜工作，才提出休息的想法，未料卻被小編誤解，沒想到如今她完全失去蹤影，不僅昔日直播發文被全數刪除，IG也數個月未發文，連臉書粉絲團頭像都換成Q版公仔，傳出疑似和老公爭吵關係出現裂痕，彼此都不想再有牽扯，才做出此舉動。

丟丟妹昔日直播文都被刪除，最近一則停留在前年10月25日。（圖／丟丟妹臉書）

丟丟妹老公王心正是北部海鮮批發商，兩人偶爾會在直播打情罵俏曬恩愛，但因為老公愛玩牌，不能接受另一半有不良嗜好的她，常為此感到不開心，傳出目前已經回彰化老家，夫妻倆處於分居狀態，過去連挺孕肚兜照樣直播的她，如今肯放棄事業出走，看來是對老公不再容忍，不過對於此事，丟丟妹仍未做出回應。

丟丟妹先前遭爆料賣的蝦仁磷酸鹽超標，新北市衛生局更派人員到現場稽查，對此，她表示是同業捏造的不實言論，已嚴重影響到信譽，為了維護公司商譽決定提告，更主動找第三方機構檢驗自家產品，接著在臉書貼出化驗報告，表示檢驗結果果真還她公道。