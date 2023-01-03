姜姓男子與范姓女子結婚後，姜與邱姓女子持續交往，范女發現他外遇後質問，他坦承與邱女在一起8個月並發生性關係且都是內射，范女向邱女提告求償，台灣高等法院認為，邱女破壞范的婚姻家庭圓滿，判決賠償19萬3840元。

范女提告主張，與姜男在2020年10月12日結婚後，邱女明知姜是已婚之人，竟與姜有不正當之男女關係，姜坦承與邱女有性侵關係且內射，邱女致她身心飽受折磨，須賠償非財產上之損害60萬元。

邱女辯稱，知悉姜男已婚後未再與他有不正當男女關係，故侵權行為持續期間尚短，且范女與姜的婚姻生活本即不睦，她並未侵害對方家庭之圓滿。

高院認為，姜與范結婚前，即同時與邱女交往，結婚後姜與邱仍交往且發生性行為，互動方式與一般情侶無異，邱女明知姜是有配偶之人後，仍持續與他交往，破壞范的婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，判決須賠償19萬3840元確定。