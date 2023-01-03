百萬網紅Joeman（九妹）以開箱和「Joe是要對決」系列深受觀眾喜愛，他的感情生活也成為粉絲專注的焦點，沒想到Joeman在元旦無預警公布喜訊，高調認愛正妹實況主「妮婭Niya」，震驚不少粉絲。妮婭Niya的社群平台也被好奇的網友翻遍，如今被挖出泡澡辣照，辣翻不少網友外，連阿滴也忍不住回應了！

Joeman與妮婭Niya新年同步在社群公開交往喜訊，Joeman在貼文上寫下「新年快樂！2023一起努力」；Niya則寫下「各位新年快樂～新的一年請繼續多多指教囉」，大方認愛讓大家又驚又喜，甚至在Dcard掀起一波熱烈討論。

如今妮婭Niya也被網友們挖出舊照，擁有火辣身材的她即將推出寫真桌曆，曾在IG曬出許多辣照，包括穿著三點式橘色比基尼，修長美腿全都看光光。令人噴鼻血是，她更貼出穿性感丁字褲的泡澡照，沒想到轉過身，挺翹的蜜桃臀及側胸一覽無遺。這張辣照讓眾人激動不已，男友Joeman力讚「戀愛了」，其他網友也紛紛噴鼻血留言「等等 這合法嗎？太辣了吧」、「哇哇 辣」、「人美心美，必須支持」、「已下訂，這封面不買真的對不起自己」、「這個水溫還行嘻嘻」。

事實上，早在2021年就有網友發現，兩人疑似正熱戀中，包括一同去了畢祿山、分別貼出同時在綠島照片，還有林酒店的游泳池背景等等，多項線索皆指向兩人多次一同出遊，只是Joeman皆沒有正面回應，現在終於大方公開戀情，網友們也紛紛留言道恭喜，也有網友笑虧：「泡泡浴那集不能下水是有原因的」