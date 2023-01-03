電影《阿凡達：水之道》睽違13年重返大螢幕，上映至今票房已居全球之冠，近日百萬網紅白癡公主也搭上這股熱潮，將自己裝扮成「納美人」，還原程度不僅嚇壞經紀人，連網友打開社群平台一看都嚇到直呼「我都有點害怕了」。

白癡公主昨（2）日在社群上幽默寫下「春神來了，水之道～2023新年快樂」，照片中她綁著辮子頭身穿藍色波紋連身衣，下身搭配麂皮短裙，脖子上掛著一條由枯葉串成的項鍊，甚至衣服無法遮到的臉與脖子都塗上藍色顏料，並畫上「納美人」的特殊妝，還原度相當高。

照片一出，立刻嚇壞許多粉絲「看得好驚悚」、「我不敢去看《阿凡達2》了、「明明有穿衣服 但是真的覺得沒有」、「我說髒話了，真的要讚」、「不知道為何，看久了其實會怕怕的…」、「又一次超越正版」、「一開IG嚇死」、「我兒子一歲，看你一次哭一次」，然而，連白癡公主也笑虧「經紀人很害怕」。

事實上，白癡公主時常不計形象的演出讓她收穫許多忠實粉絲，起初她將迪士尼公主卡通惡搞成鹹濕台語配音爆紅，而這只是她大學時期無心插柳的配音作業，雖然這些影片讓她意外受到關注，但她非一開始就是全職YouTuber，是在之後逐漸調整心態及腳步後才決定將重心放在YouTube上，如今擁有YouTube 156萬的她，也成為台灣YouTube界中高知名度的女YouTuber之一。