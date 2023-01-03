大魔王變異株XBB.1.5來勢洶洶，美國已有超過40％的病例感染此變異株，胸腔科醫師蘇一峰示警，台灣要小心了，XBB.1.5可以重複感染已確診過Omicron的人，引起網友熱烈討論，不少人聽了很擔憂，因為近期台灣民眾的防疫已經鬆懈了。

蘇一峰昨在臉書上發文分享說，Omicron變種病毒「XBB.1.5」強襲美國，感染此病毒的病例佔比破40%，且可以重複感染曾經確診過Omicron的人，提醒台灣要小心下一個變種病毒來襲，因為不一定是來自大陸，有可能是其他國家。

貼文引起網友討論，不少人聽到醫師示警很擔憂，因為身邊許多人幾乎都放棄防疫了。「台灣也有機率流行新變種病毒，但是身邊的親友，除了有小孩的，幾乎都已經放棄防疫了，連老人也都完全不在乎」、「大家外出還是要記得戴口罩」。

另有網友則說，Omicron變種病毒「XBB.1.5」除了在美國大流行以外，似乎也已經開始擴散到其他國家了，而大陸上海昨也驗出3例感染XBB.1.5的境外移入個案。

美國公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示，到目前為止，XBB.1.5是免疫逃脫及入侵細胞能力最強的變種病毒之一，它的關鍵突變F486P，使其更利於和人類細胞受體ACE2結合，簡單來說就是很容易會感染人體，且XBB.1.5與其他病毒株相比，傳播速度也較快，因此可能會引發下一波大規模的疫情。