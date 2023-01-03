《美股》新年假日 美股休市 07:472023/01/03 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（1月2日）適逢新年假日，美股休市。 《兔年腕表》IWC中國新年表 兔子擺陀好趣味 家具家飾特賣 新年度幫居家微整型 帆宣 2022估賺逾一股本 #美股休市 #新年 #假日 #美股 #美國周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2023新年新希望Top 10！ 第1名人人都想要 21:222023/01/02 生活 行庫海外拓市 續攻新南向、歐美 04:102023/01/03 金融．稅務 台寶心肌梗塞新藥 啟動一期臨床 04:102023/01/03 證券．權證 推廣美感素養有成 高市國小獲獎 04:102023/01/02 地方新聞 合歡山雪季事故多 警員疲奔命 04:102023/01/03 地方新聞 元旦升旗 盧秀燕許3願望、王惠美談5願景 04:102023/01/02 地方新聞 普丁新年談話又見這群人 「金髮女郎」最受寵真面目曝光 22:352023/01/02 國際 蔡總統別口是心非 04:102023/01/02 時論廣場 俄烏領袖發表新年談話 04:102023/01/02 全球財經 連假第三天收假日！預計8路段下午湧現北返車潮 13:532023/01/02 生活 烏克蘭戰火中慶新年 澤倫斯基傳遞希望訊息 11:022023/01/02 國際 愛子公主初亮相「新年參賀」 10萬人抽籤搶看畫面值了 17:482023/01/02 國際 REITs評價下修尾聲 漲升可期 04:102023/01/03 投資理財 忤逆美國會出事？若拒絕制裁大陸 日本、歐洲下場曝光 15:542023/01/02 財經 新年空襲烏克蘭釀4死 俄國稱鎖定無人機生產設施 03:272023/01/02 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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