鴻海(2317)旗下鴻騰(6088.HK)宣布擬以1.86億歐元（約新台幣61.1億元）收購德國車用元件設計製造廠Prettl SWH集團，藉此強化利基型車用產品拓展電動車關鍵零組件實力，除帶來營收貢獻、亦可望提升整體毛利率表現，預計第二季完成交易。

業界人士指出，鴻海旗下線束廠廣宇以整車一般型產品為主，Prettl SWH則較偏向利基型的特殊開發產品。收購Prettl SWH有助鴻騰拓展歐洲版圖、增添利基型車用產品，短期可帶來約3.5～4億歐元年營收挹注，未來可望創造更佳的產品組合，提升整體毛利率表現。

鴻騰2日晚間公告，旗下全資子公司新加坡鴻騰，已於德國時間2022年12月31日與德國Prettl Produktions及SWH International控股訂定購股協議，擬以1.86億歐元取得旗下持有的Prettl SWH集團51％及49％股權，完成後Prettl SWH集團將成為鴻騰全資子公司。

總部位於德國普富林根（Pfullingen）的Prettl SWH集團，在全球13個國家地區設有18個分支機構，全球約有8000名員工。不同於傳統車用元件製造廠多按圖施工，Prettl SWH集團憑藉紮實的車用元件設計能力，與車用客戶群長期緊密合作，訂單需求相當穩定。

憑藉十多年汽車經驗，Prettl SWH集團以其領導地位協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案，客戶遍及傳統車廠與新創電動車廠，也長期深耕全球大型車用一、二階供應商。

鴻準表示，Prettl SWH集團歷史財報表現相當穩健、營運表現逐年成長，且產品組合專注利基型市場，與過去鴻騰在資通訊市場鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合。併購短期可為鴻騰帶來約顯著年營收貢獻，未來可望以更佳的產品組合提升整體毛利率表現。

同時，Prettl SWH集團旗下感測器、車用電源管理、連接器數據傳輸系統等三大事業部門，與鴻騰現有電動車產品互補，且分別對應現有電源管理、車聯網、人機介面的現有電動車發展策略，將能水平拓展鴻騰在電動車關鍵零組件的全球製造、銷售及技術布局。

鴻騰表示，公司近年來致力改善產品組合以提高毛利率水準，並以「3+3」策略發展電動車、聲學及5G智聯網（AIoT）領域，並承諾今年「3+3」新產品組合貢獻將突破3成，預期在此次收購案帶動下，將為公司3+3發展再添重要成長引擎。